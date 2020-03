In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer offen zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Gastwirt und Spartensprecher Manfred Prettenthaler denkt über eine Schließung der „Alten Post“ nach © Robert Cescutti

Die neuesten Maßnahmen der Regierung zur Eindämmung des Corona-Virus treffen nun auch die Gastronomie. Ab 15 Uhr müssen am 16. März auch Restaurants und Cafés ihre Türen schließen. „Es ist eine schlimme Einschränkung und es herrscht große Verunsicherung“, sagt WKO-Obmann Peter Sükar. Positiv aufgenommen wurde, dass Produktionsbetriebe und Dienstleister ohne Kundenkontakt nicht von den Maßnahmen betroffen sind. „Und jeder weiß, wenn man nichts tut, ist die Lage viel dramatischer“, so Sükar. Entscheidend sei jedoch, welches Maßnahmenpaket zur Unterstützung der Wirtschaft am Samstag präsentiert werde.