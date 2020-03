Kleine Zeitung +

Leaderprojekt Gemeinsam gegen den Fachkräftemangel

In den vergangenen beiden Jahren arbeitete das Ländliche Fortbildungsinstitut unter Sonja Hutter an einem Projekt, mit dem man dem Mangel an Fachkräften in der Region entgegen wirken wollte. Ein Folgeprojekt ist bereits in Planung.