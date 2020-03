Kleine Zeitung +

Lipizzanergestüt Piber Hollywoodstars bei den Fohlen in Piber

Großes Kino in Köflach: Schauspieler und Bodybuilding-Legenden kamen auf Einladung von Walter Stückler ins Fitnessstudio Injoy. Danach waren sie von den Fohlen und Stuten in Piber begeistert, ehe sie das Arnold-Schwarzenegger-Museum in Thal besuchten.