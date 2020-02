Spaß, Konfetti und laute Musik - ausgelassen gefeiert wurde am Faschingsdienstag in der Köflacher Innenstadt. Für die Jüngsten sorgte ein Zauberer für Unterhaltung.

Die sieben Zwerge chauffierten Schneewittchen auf dem Tandem durch die Stadt © Simone Rendl

Bunt, laut und mit viel Musik feierten die Narren am Faschingsdienstag in der Lipizzanerstadt Köflach. Bienen, Erdbeeren, Piraten und Drachen tummelten sich auf den Straßen und tanzten zu dem Musikmix von DJ Luky, der am Hauptplatz für Stimmung sorgte.