Auf dem Schlossberg in Voitsberg entsteht ein Naturerlebnispfad. Präparate von heimischen Tieren werden in Schaukästen gezeigt.

Am Schlossberg in Voitsberg wird ein Naturerlebnispfad mit Schaukästen errichtet © Rainer Brinskelle

Im Herbst 2014 wurde am Schlossberg in Voitsberg der Energie-Erlebnispark Zangtal eröffnet. Dort können Besucher an mehreren Rundwegen in die Geschichte des Bergbaus im Bezirk eintauchen, Kunstwerke bestaunen oder die Geschichte der Energieerzeugung kennenlernen, die im Verbundpavillon dargestellt wird. Die Natur ist mit einem Wanderweg durch den Wald sowie dem Naschgarten samt Permakulturhügel ein weiteres Standbein des Energie-Erlebnisparkes, das nun ausgebaut wird.