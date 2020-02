Facebook

In St. Stefan ob Stainz stürzte eine Lenkerin aus dem Bezirk Voitsberg mit ihrem Pkw über eine Steinmauer © FF/LM Michael-René Bergles

25. Februar: Pkw prallte gegen Baum: Lenker verletzt

Montagnacht wurde die Freiwillige Feuerwehr Voitsberg zu einem Unfall in die Ruhmannstraße alarmiert. Ein Lenker war mit seinem Pkw gegen einen Baum geprallt und wurde dabei unbestimmten Grades verletzt. Mehr dazu.

25. Februar: Betagte Frau lange nicht gesehen: Feuerwehreinsatz

Weil eine betagte Frau aus Voitsberg seit längerer Zeit nicht mehr gesehen wurde, schlugen besorgte Bekannte Alarm. Mit einer Schiebeleiter gelangte die Feuerwehr zum Fenster und konnte Kontakt mit der Weststeirerin aufnehmen. Mehr dazu.

24. Februar: Auto blieb auf Brückengeländer hängen

Aus einer misslichen Lage musste die Feuerwehr einen Lenker und sein Auto am Samstagabend befreien. Bei einem Umkehrversuch auf einer Brücke war der Fahrer mit seinem Wagen auf dem Geländer aufgesessen. Mehr dazu.

23. Februar: Vorbeifahrende entdeckten Brand in Gebäude



Defekt bei Rasenmähertraktor dürfte das Feuer ausgelöst haben. Ein Autofahrer half gleich löschen, Gemeindesekretärin rief Feuerwehrkommandanten direkt an. Mehr dazu.

23. Februar: Pkw-Lenkerin krachte in Vorgarten

Sonntagfrüh landete eine Pkw-Lenkerin im Vorgarten eines Hauses. Die 20-Jährige aus dem Bezirk Voitsberg war am Steuer eingeschlafen. Mehr dazu.

17. Februar: Wiese in Krottendorf-Gaisfeld geriet in Brand

In Krottendorf-Gaisfeld geriet Freitagnachmittag eine Wiese in Brand. Die Feuerwehr Gaisfeld rückte aus, um das Feuer zu löschen. Verletzt wurde niemand. Mehr dazu.

17. Februar: Arbeiter (47) bei Forstarbeiten von Baum getroffen

Das Rote Kreuz Voitsberg-Köflach und die Feuerwehr Geistthal mussten Dienstag am Vormittag zu einem Forstunfall ausrücken: Ein Arbeiter war von einem Baum getroffen worden. Er wurde unbestimmten Grades verletzt. Mehr dazu.

17. Februar: Arbeiter setzte aus Versehen Auto in Brand

Beim Hantieren mit einem Schweißgerät setzte ein Voitsberger am Montagvormittag aus Versehen ein Fahrzeug in Brand. Drei Feuerwehren mussten mit zwei Atemschutztrupps ausrücken. Mehr dazu.

15. Februar: Forstarbeiter wurde von Baum getroffen

Der 30-Jährige wurde in Salla im Bezirk Voitsberg von einem Baum getroffen. Er wurde von der Mannschaft des C 12 ins Spital geflogen. Mehr dazu.

10. Februar: Container stand in Flammen

Ein Schutt-Container vor einem Wohnhaus stand Montag Mittag in Stallhofen in Vollbrand. Verletzt wurde niemand. Mehr dazu.

10. Februar: Strom fließt wieder, nächster Sturm im Anmarsch

Die Feuerwehren im Bezirk sind im Dauereinsatz. Zahlreiche Bäume sind umgestürzt, in St. Martin am Wöllmißberg sind Hunderte Haushalte ohne Strom. Auch die Langlaufloipe auf der Hebalm ist gesperrt. Mehr dazu.

10. Februar: Pkw-Lenker prallte gegen Mittelleitschiene

Am Sonntag gegen 9 Uhr früh wurden die Freiwilligen Feuerwehren Steinberg bei Ligist und Ligist zu einem Unfall auf die A2 gerufen. Mehr dazu.

10. Februar: Sturm zieht auch über den Bezirk Voitsberg

Die Feuerwehren im Bezirk sind im Dauereinsatz. Derzeit noch keine gröberen Sach- oder Personenschäden. Langlaufloipe auf der Hebalm ist gesperrt. Mehr dazu.

8. Februar: Mercedes überschlug sich auf der Gaberlstraße

Lenker geriet am Samstagvormittag mit seinem Pkw auf der B77 ins Schleudern. Der Mercedes AMG touchierte einen Felsen, überschlug sich und landete am Dach. Der Fahrer (46) wurde leicht verletzt. Mehr dazu.

7. Februar: Das Hebammenzentrum wurde zum "Kreißsaal"

Erstmals in der achtjährigen Geschichte kam in der Nacht auf Freitag, den 7. Februar, ein Kind im Hebammenzentrum in Voitsberg auf die Welt. Der kleine Lennox und seine Mutter Stefanie S. aus Köflach sind wohlauf, beide wurden ins LKH nach Wolfsberg gebracht. Mehr dazu.

7. Februar: Kellerbrand: Ehepaar aus Haus gerettet

Zu einem Zimmerbrand wurden die Feuerwehren Krems und Voitsberg Freitagfrüh alarmiert. Bevor der Brand gelöscht werden konnte, mussten jedoch die Bewohner des Hauses evakuiert werden. Verletzt wurde Gott sei Dank niemand. Mehr dazu.

7. Februar: Kleintransporter von Straße abgekommen

Die erste Kurve nach der Ortsausfahrt Salla hat es in sich. Zum wiederholten Mal verlor ein Fahrzeuglenker dort die Kontrolle über sein Auto. Freitag Vormittag hatte ein Betroffener Glück und blieb unverletzt. Mehr dazu.

7. Februar: Pferdebesitzerin wird seit zwei Jahren terrorisiert

Begonnen hat alles mit Kratzern am Auto. Nun gab es auch schon Vandalenakte am privaten Hof für Islandpferde in Söding-St. Johann. Mehr dazu.

6. Februar: Entwurzelter Baum stürzte auf Gemeindestraße

Am Mittwochabend entwurzelte eine Sturmböe in der Zangtalerstraße in Voitsberg einen Baum. Dieser stürzte um und blockierte die Gemeindestraße. Die Freiwillige Feuerwehr Voitsberg und Mitarbeiter des Bauhofs entfernten den Baum. Mehr dazu.

5. Februar: "Petra" fegte mit bis zu 200 km/h übers Land



Bilanz Petra: Das Sturmtief Petra ist am Dienstag über mehrere Bundesländer hinweggefegt. Im Raxgebiet sogar mit mehr als 200 km/h. Heute gab es noch Windspitzen bis 98 km/h in der Steiermark. Mehr dazu.

5. Februar: Mopedauto rutschte von schneeglatter Fahrbahn

Ein Mopedauto musste die Feuerwehr Mooskirchen am Mittwochvormittag aus dem Straßengraben ziehen. Der Lenker war von der schneeglatten Fahrbahn abgekommen. Mehr dazu.

4. Februar: Sturmböen ließen Bäume auf Straßen stürzen

Nach heftigen Sturmböen mussten mehrere Feuerwehren am Dienstag ausrücken. In Stallhofen, Mooskirchen und Köppling sowie in Gundersdorf in der Gemeinde St. Stefan ob Stainz waren mehrere Bäume umgestürzt. Aktuell stürmt es im Bezirk Voitsberg weiter stark. Mehr dazu.

4. Februar: Brand in Fertigungshalle: Funken als Auslöser

Am Montagnachmittag kam es in einer Bärnbacher Firma zu einem Brand an einer Entlüftungsabsauganlage. Vier Feuerwehren standen mit vier Atemtrupps im Einsatz. Mehr dazu.

4. Februar: Die Feuerwehren hatten 2019 alle Hände voll zu tun

Die Wehren der Region blicken auf ein turbulentes Jahr 2019 zurück. 1875 Mal mussten sie zu Einsätzen ausrücken. Mehr dazu.

3. Februar: Wagen blieb eingekeilt in Bachbett hängen

Spektakulärer Sachschaden-Unfall bei Überholmanöver Montagfrüh in Neudorf (Hitzendorf). Mehr dazu.

3. Februar: Heckenbrand am Kohlschwarzberg

In der Nacht von Sonntag auf Montag heulten bei den Feuerwehren Afling und Kainach um 03.27 Uhr die Sirenen. Am Kohlschwarzberg (Gemeinde Kainach bei Voitsberg) war ein Haufen mit Heckenabschnitt in Brand geraten. Mehr dazu.

30. Jänner: Einbruch in Supermarkt: Feuerwehr sicherte Auslage

Zu einem kuriosen Einsatz wurde die Freiwillige Feuerwehr Voitsberg in der Nacht auf Donnerstag, den 30. Jänner, gerufen. Nach einem Einbruch in den Spar-Markt in der Conrad-von-Hötzendorf-Straße musste die Feuerwehr die eingeschlagene Auslagenscheibe provisorisch schließen. Mehr dazu.

29. Jänner: Lkw verlor Abbruchmaterial und verursachte Stau

Zwei Stunden brauchten die Einsatzkräfte der FF Voitsberg, um die Straße von dem Schutt zu reinigen, den ein Lkw in der Innenstadt verloren hatte. Mehr dazu.

27. Jänner: Bewohner konnte Brand in der Küche selbst löschen

Am Samstagvormittag brach in einer Küche in einer Wohnung in Voitsberg ein Brand aus. Ein Hausbewohner konnte das Feuer noch selbst löschen. Die Feuerwehr suchte mit einer Wärmebildkamera nach etwaigen Glutnestern. Mehr dazu.

24. Jänner: Glatte Straße sorgte für "Ausrutscher"

Die Feuerwehr Piber musste in den frühen Morgenstunden ausrücken, um ein Fahrzeug zu bergen. Verletzt wurde bei dem "Ausrutscher" Gott sei Dank niemand. Mehr dazu.

24. Jänner: Angehörige unterstützen Familie der Pflegerin

Nach der fürchterlichen Brandtragödie auf der Pack, die drei Menschenleben forderte, bittet die Familie von Gerti und Fritz Sattler um Spenden für die Familie der verstorbenen Pflegerin. Mehr dazu.

22. Jänner: Unbekannter zog 1,5 Kilometer lange Ölspur

Am Mittwoch, dem 22. Jänner, wurden die Einsatzkräfte der FF Voitsberg wegen Ölspur in der Zangtalerstraße alarmiert. Diese wurde mit Bindemittel und der feuerwehreigenen Kehrmaschine fachgerecht beseitigt. Mehr dazu.

15. Jänner: Weststeirer (43) bei Unfall im Wald schwer verletzt

Ein 43-Jähriger wurde am Mittwochnachmittag bei einem Arbeitsunfall in einem Wald in Stainz schwer verletzt. Er wurde ins UKH Graz eingeliefert. Mehr dazu.

15. Jänner: Kleintransporter und Pkw kollidierten in Kurve

Zu einem Unfall kam es am Mittwochvormittag auf der L344 bei Modriach. In einer Kurve waren ein Kleintransporter und ein Pkw miteinander kollidiert. Mehr dazu.



13. Jänner: Pkw kippte auf Landesstraße

Aus ungeklärter Ursache kam ein Pkw Lenker mit seinem Fahrzeug von der St. Martinerstraße in Köflach ab und landete auf der Landesstraße. Diese musste während der Bergung gesperrt werden. Mehr dazu.



11. Jänner: Weststeirer wollte Brand selbst löschen: Rauchgasvergiftung

Samstagnachmittag brach gegen 16.15 Uhr in einem Carport aus noch ungeklärter Ursache ein Brand aus, wodurch ein Schaden in unbekannter Höhe entstand. Mehr dazu.



6. Jänner: Unfall auf schneeglatter Fahrbahn

Ein Auto war bei einem Schaltvorgang in Schleudern geraten und von der Straße gerutscht. Das Fahrzeug drohte in ein darunterliegendes Bachbett abzustürzen. Mehr dazu.

3. Jänner: 44-Jähriger krachte gegen Zaun, Neunjähriger wurde mit Hubschrauber abtransportiert

Im weststeirischen Skigebiet Salzstiegl kam es am Freitag zeitgleich zu zwei Unfällen. Ein 44-jähriger war nach einem Sturz in einen Zaun gekracht, ein neunjähriger Bub aus Ligist stürzte nach einem Ausweichmanöver. Mehr dazu.

2. Jänner: Nach Nachtschicht in Haus gefahren

Eine Pkw-Lenkerin dürfte aufgrund eines Sekundenschlafs am Morgen des ersten Jänner kurz die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren haben und landete in einer Hausmauer. Mehr dazu.

31. Dezember: Feuerwerkskörper abgeschossenHecke brannte lichterloh

Am Montagabend wurde die Freiwillige Feuerwehr zu einem Heckenbrand in die Rotkreuzgasse in Voitsberg alarmiert. Eine drei Meter hohe Hecke stand auf einer Länge von zwölf Metern im Vollbrand. Mehr dazu.

27. Dezember: Drei Türöffnungen an einem Tag

Die Freiwillige Feuerwehr Köflach hatte am Christtag alle Hände voll zu tun. Gleich dreimal wurde sie zu "Türöffnungs"-Einsätzen alarmiert. Mehr dazu.

4. Dezember: Feuerwehr musste zum LKH Voitsberg ausrücken

Die Brandmeldeanlage des LKH Voitsberg löste am Mittwoch bei der Landesleitzentrale einen Brandalarm aus. Die Feuerwehr rückte mit acht Einsatzkräften zum Spital aus. Mehr dazu.

4. Dezember: Transporter hinterlässt lange Ölspur

Am Mittwoch, dem 4. Dezember, stürzte auf einem Transporter in Voitsberg ein Kanister mit Diesel um. In der Folge wurde eine mehrere hundert Meter lange Ölspur durch Voitsberg gezogen. Mehr dazu.

4. Dezember: Altmetall gestohlen: Acht Verdächtige ausgeforscht

Die Polizeiinspektion Trofaiach forschte acht Rumänen im Alter zwischen 22 und 37 Jahren aus, die über einen Zeitraum von einem halben Jahr Altmetalle auf Baustellen und von einem Abfallwirtschaftszentrum gestohlen haben sollen. Sie sind teilweise geständig. Mehr dazu.

4. Dezember: Fünf Meter hohe Hecke ging in Flammen auf

Am Dienstagnachmittag wurde die Freiwillige Feuerwehr Krottendorf zu einem Heckenbrand gerufen. Knapp 20 rund fünf Meter hohe Thujen waren in Brand geraten. Mehr dazu.

3. Dezember: Audi kam von Straße ab, Lenker blieb unverletzt

Ein Lenker kam am Montag in den Abendstunden auf der Lucknerstraße von der Fahrbahn ab, er blieb unverletzt. Mehr dazu.

30. November: Alkoholisierter Lenker rammte eine Verkehrsinsel

Zu einem schweren Unfall wurde die Freiwillige Feuerwehr Voitsberg am Freitag, dem 29. November, um 21.50 Uhr gerufen. Ein alkoholisierter Lenker hatte die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und fuhr zwei Verkehrszeichen nieder. Mehr dazu.

27. November: Unfalllenker landet mit Pkw auf Bahngleis

Am Mittwoch, dem 27. November, gegen ein Uhr früh kam ein Fahrzeuglenker mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab und landete auf dem Bahngleis der GKB. Verletzt wurde zum Glück niemand, zu dieser Zeit gab es keinen Bahnverkehr. Mehr dazu.

19. November: Mit Pkw gegen Baumstumpf geprallt: verletzt

Die Freiwillige Feuerwehr Voitsberg wurde am Montag zu einem schweren Unfall in der Kowaldstraße gerufen. Ein Pkw-Lenker hatte die Herrschaft über sein Auto verloren und war gegen einen Baumstumpf geprallt. Der Mann wurde ins Spital gebracht. Mehr dazu.

15. November: Sperre aufgehoben: Die B 70 ist wieder befahrbar

Am Mittwoch musste die B 70 auf Höhe der Steinwandkurve zwischen Krottendorf-Gaisfeld und Söding-St. Johann wegen Gefahr in Verzug gesperrt werden: Ein Baum war auf die Straße gestürzt. Freitag am Abend wurde die Packer Bundesstraße wieder freigegeben. Mehr dazu.

13. November: Bäume drohen umzustürzen: B 70 bei St. Johann gesperrt

In der langgezogenen "Steinwandkurve" zwischen dem Krottendorfer Kreisverkehr und St. Johann ob Hohenburg ist am Mittwoch ein Baum umgestürzt, ein Auto wurde getroffen. Die B 70 ist ab sofort gesperrt, eine Umleitung eingerichtet. Mehr dazu.

13. November: Lkw touchierte die Leitscheine, Tank wurde aufgerissen

Am Dienstag, dem 12. November, touchierte ein Lkw-Lenker mit seinem Schwerfahrzeuge auf der A 2 bei Modriach die Leitschiene. Dabei wurde der Tank aufgerissen, Diesel trat auf die Fahrbahn aus. Mehr dazu.

13. November: Mit Sauerstoff beladener Kastenwagen drohte umzukippen

In Krottendorf-Gaisfeld blieb Mittwoch in der Früh ein Kastenwagen, der Sauerstoff transportiert, in einer Wiese stecken - knapp vor einem Graben. Der Wagen drohte umzukippen. Mehr dazu.

12. November: Lieferwagen nahm die falsche Ausfahrt und blieb stecken

Ein Zustelldienst nahm die falsche Hausausfahrt und blieb im steilen Erdreich stecken. Zwölf Feuerwehrkameraden aus Ligist und Steinberg halfen bei dem Missgeschickt. Mehr dazu.

7. November: Lenker blieben bei Kollision unverletzt

Zu einer Kollision zwischen zwei Pkw kam es am Donnerstagmorgen auf der Autobahn A 2. Die Feuerwehren Steinberg und Ligist waren im Einsatz. Mehr dazu.

4. November: Ein leicht Verletzter bei Verkehrsunfall

Zwei Fahrzeuge kollidierten in Rosental. Ein Fahrer wurde leicht verletzt und vom Roten Kreuz versorgt. Mehr dazu.

1. November: Auto landete neben den GKB-Bahngleisen

Pkw war in den Kremser Reihen regelrecht abgehoben und mehrere Meter durch die Luft geflogen. Der Lenker wurde unbestimmten Grades verletzt. Mehr dazu.

30. Oktober: Altöl floss von Pkw-Anhänger auf die Straße

Die Polizei hielt in Köflach den Lenker eines Pkw an, der auf seinem Anhänger Fässer mit Altöl transportierte. Nachkommende Verkehrsteilnehmer hatten Alarm geschlagen, weil ein Teil des Öls auf die Straße geronnen war. Mehr dazu.

29. Oktober: Schüsse von Stiwoll jähren sich zum zweiten Mal

Die tödlichen Schüsse von Stiwoll in der Steiermark jähren sich am heutigen Dienstag zum bereits zweiten Mal. Nach dem mutmaßlichen Täter Friedrich Felzmann wird seither immer noch gesucht. Mehr dazu.

28. Oktober: Zwei Mal krachten Autofahrer in die Leitschiene

Zuerst kollidierte ein Pkw in den Kremser Reihen mit der Leitschiene, dann im Teigitschgraben. Beide Lenker wurden verletzt. Mehr dazu.

28. Oktober: Zwei Einsätze binnen eineinhalb Stunden

Keine Zeit zum Ausruhen hatten die Feuerwehrkameraden der Feuerwehr Köflach am Sonntag. Am Nachmittag rückten sie zu Heckenbrand und Verkehrsunfall aus. Mehr dazu.

26. Oktober: 54-Jähriger stürzte vom Dach

Samstagvormittag stürzte ein 54-Jähriger am Salzstiegl von einem Dach etwa drei Meter in die Tiefe. Mehr dazu.

24. Oktober: Mit Hackschnitzel gefüllter Anhänger stürzte um

Am 23. Oktober mussten die Feuerwehren Edelschrott und Voitsberg zur Bergung eines umgestürzten Traktoranhängers ausrücken. Die Einsatzkräfte mussten die Hackschnitzel vor der Bergung von der Ladefläche schaufeln. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Mehr dazu.

23. Oktober: Auto landete auf B 70 auf Leitschiene

Glück hatte eine Lenkerin bei einem Unfall am Mittwochmorgen auf der B70. Aus noch unbekannter Ursache war die Frau von der Straße abgekommen und auf der Leitschiene gelandet. Mehr dazu.

23. Oktober: Landwirt (49) mit Arbeitsmaschine verunglückt

Eine selbstfahrende Arbeitsmaschine kippte bei Arbeiten auf einer Wiese zur Seite und überschlug sich mehrmals. Ein 49-jähriger Weststeirer wurde dabei tödlich verletzt. Mehr dazu.

21. Oktober: Zwei Pkw kollidierten auf einer Kreuzung

Am Sonntagvormittag krachten in Voitsberg auf der Kreuzung Arnsteinstraße-Lindenhofgasse zwei Autos zusammen. Die Lenker blieben unverletzt, die Pkw wurden allerdings schwer beschädigt. Mehr dazu.

19. Oktober: Polizisten retteten Frau vor Sprung aus Fenster

Dramatische Szenen haben sich Freitagmittag in einem Haus außerhalb von Köflach zugetragen: Eine Frau wollte sich aus dem Fenster stürzen, zwei Polizisten fassten sie gerade noch an den Händen und zogen sie mit Hilfe zweier Einsatzkräfte der Rettung wieder ins Haus hinein. Mehr dazu.

17. Oktober: Mit Rasenmähertraktor umgekippt: Fuß eingeklemmt

18 Feuerwehrkameraden aus Gaisfeld rückten zu einer Menschenrettung aus, weil eine Person sei unter einem Traktor eingeklemmt war. Zum Glück handelte es sich "nur" um einen Rasenmähertraktor, der auf dem steilen Hang umgekippt war. Mehr dazu.

17. Oktober: Mit Kleintransporter in Vorgarten gekracht

Ein alkoholisierter Lenker war mit seinem Kleintransporter aufs Bankett geraten, gegen einen Brückenpfeiler gekracht und samt Fahrzeug in einen Vorgarten geschleudert worden. Mehr dazu.

16. Oktober: Schwere Unfälle hielten Einsatzkräfte auf Trab

Zu mehreren Unfällen kam es Mittwochabend, es gab auch einige Verletzte zu bergen. Mehr dazu.

16. Oktober: Schwere Unfälle hielten Einsatzkräfte auf Trab

Montagabend wurde eine 55-Jährige in Voitsberg von einem einbiegenden Auto erfasst. Die Fußgängerin dürfte trotz roter Ampel den Schutzweg überquert haben. Mehr dazu.

15. Oktober: Fußgängerin am Schutzweg angefahren

Zu mehreren Unfällen kam es Mittwochabend, es gab auch einige Verletzte zu bergen. Mehr dazu.

11. Oktober: An derselben Stelle von der Straße abgekommen

Auf der Gaberl Straße kam es innerhalb einer Woche an der selben Stelle zu zwei Unfällen. Beide Lenker kamen dabei von der Straße ab und landeten in einer Böschung. Mehr dazu.

10. Oktober: Lenkerin krachte mit Pkw gegen die Leitschiene

Donnerstagfrüh mussten Rotes Kreuz, Polizei und Freiwillige Feuerwehr Krems zu einem Unfall in den Kremser Reihen bei Voitsberg ausrücken. Eine Lenkerin war mit ihrem Pkw zuerst gegen eine Felswand und danach gegen eine Leitschiene geprallt. Mehr dazu.

8. Oktober: Postauto kam von Straße ab: Feuerwehr rückte aus

Im Bocklochgraben in Afling kam eine Lenkerin mit ihrem Fahrzeug von der Straße ab und blieb an der Böschung hängen. Die Feuerwehren Afling und Voitsberg konnten das Postauto bergen, verletzt wurde niemand. Mehr dazu.

8. Oktober: Unbekannte brachen bei Fußball-Klub ein

Vermutlich in der Nacht von Sonntag, den 6. Oktober, auf Montag, den 7. Oktober, wurden am Trainingsgelände des ASK Voitsberg zwei Baucontainer aufgebrochen. Mehr dazu.

1. Oktober: Nach Anschlag in Kärnten: Alarmfahndung im Bezirk

Mit Schutzwesten und Sturmgewehr ausgerüstet kontrolliert die Polizei im Bezirk Voitsberg die wichtigen Verkehrsverbindungen. Grund dafür ist die Alarmfahndung nach einem Kärntner, der seine Frau mit einer Paketbombe schwer verletzt hatte. Mehr dazu.

30. September: Hahn nicht abgedreht: Wohnung überschwemmt

Gerade noch glimpflich ausgegangen ist der Wassereintritt in eine Wohnung am Georg-Weber-Platz in Voitsberg. Die darunter lebende Nachbarin entdeckte den Schaden rechtzeitig. Mehr dazu.

18. September: Katze blieb in gekipptem Fenster stecken

Am Mittwoch, dem 18. September 2019, wurde die Freiwillige Feuerwehr Voitsberg zur Bergung einer Katze gerufen. Der Stubentiger war in einem gekippten Fenster stecken geblieben und konnte nicht mehr vor und zurück. Mehr dazu.

17. September: Mikrowelle implodierte: Mutter blieb unverletzt

Die Feuerwehr Krems wurde am Montagnachmittag zu einem Einsatz gerufen. In einem vierköpfigen Haushalt war eine Mikrowelle beim Aufwärmen von Kartoffeln implodiert. Mehr dazu.

15. September: Trial-Strecke: Ast bohrte sich Fahrer in den Hals

Erneut wurde ein oststeirischer Trial-Fahrer am Salzstiegl schwer verletzt. Die Helfer kamen direkt von einem weiteren Notfall im steirisch-kärntnerischen Grenzgebiet. Mehr dazu.

14. September: Trial-Fahrer überschlug sich über steiles Gelände

27-Jähriger kam bei Training auf dem Salzstiegl zu Sturz und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. "First Responder" und Feuerwehr im Einsatz im unwegsamen Gelände. Mehr dazu.

12. September: Motorrad rutschte in Edelschrott über Böschung

Glück im Unglück hatte eine Lenkerin, die am 12. September, in Edelschrott mit ihrem Motorrad in den Straßengraben rutschte. Se kam mit leichten Blessuren davon. Mehr dazu.

12. September: Trächtige Kuh aus Misthaufen gerettet

In mühevoller Kleinarbeit konnte am Mittwoch eine trächtige Kuh in Steinberg-Rohrbach gerettet werden. Mehr dazu.

10. September: Mit Pkw abgestürzt: Lenker (19) schwer verletzt

Am Montag verlor ein 19-Jähriger in Hirschegg-Pack die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Wagen kam ins Schleudern und stürzte in der Folge rund zehn Meter über eine Böschung. Mehr dazu.

9. September: Beim Schwammerlsuchen Knöchel gebrochen

Auf der Pack kam es am Montag Nachmittag zu einem Unfall. Eine 68-Jährige hatte sich beim Schwammerlsuchen in der Nähe ihres Hauses verletzt. Mehr dazu.

8. September: Morscher Baum stürzte auf fahrenden Pkw

Ein Baum stürzte Samstagabend auf die Motorhaube eines fahrenden Pkws auf einer Gemeindestraße in Klein Gaisfeld. Die Lenkerin blieb unverletzt. Mehr dazu.

7. September: Unfall mit Gefahrgut-Lkw auf der Südautobahn

Auf der Südautbahn (A 2) bei Unterwald geriet ein Lkw von der Fahrbahn und prallte gegen eine Betonleitwand, wobei der Tank aufgerissen wurde. Der Lenker erlitt leichte Verletzungen. Mehr dazu.

6. September: Steirer (31) sticht Kollegin nieder, Hund beißt Täter

Messerattacke in Rosental an der Kainach: Ein 31-Jähriger hat eine Frau (44) mehrfach in den Oberkörper gestochen. Danach ging ein Hund auf den Angreifer los. Opfer und Angreifer landeten im Spital. Ermittler prüfen Drogen-Hintergrund. Mehr dazu.

6. September: Nach Unfall wurde Steirerin verurteilt

Zwei Tage vor Weihnachten soll eine Autolenkerin am Autobahnzubringer Mooskirchen einen tödlichen Unfall verursacht haben. Sie wurde am Freitag am Grazer Straflandesgericht zu einer Geldstrafe und einer bedingten Haftstrafe verurteilt. Mehr dazu.

6. September: Zwei Verletzte nach Kollision zwischen Klein-Lkw und Pkw

Zu einer Kollision zwischen einem Klein-Lkw und einem Pkw kam es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag auf Höhe des Postverteilerzentrums in Köppling. Die beiden Pkw-Insassen wurden verletzt. Mehr dazu.

4. September: Sturm schleudert Schirme und Tische in Teich

Nachwehen nach dem Unwetter vom Sonntag: Taucher der Feuerwehr war im Grafenteich im Einsatz, nachdem der Sturm einen Gastgarten im kühlen Nass versenkt hatte. Mehr dazu.

3. September: Lkw stürzte in einen Bach

Mit Schotter beladener Lkw kam in Kainach bei Voitsberg von einer Straße ab. Das Schwerfahrzeug stürzte in den angrenzenden Bach, wo der Lkw am Dach zu liegen kam. Der Lenker wurde dabei unbestimmten Grades verletzt. Mehr dazu.

2. September: Pkw und Lkw stießen zusammen: drei Verletzte



Das nächste Unwetter zog über die Region: In Köflach und Voitsberg standen Keller unter Wasser, in Maria Lankowitz im Ortsteil Niedergößnitz brannte ein Stadl ab. Mehr dazu.

2. September: Stadlbrand



Zu einem schweren Verkehrsunfall rückten am Montag 42 Feuerwehrmänner aus Kleinlobming, Großlobming und Knittelfeld aus. Mehr dazu.

2. September: Absauganlage in großer Fabrikshalle in Brand

Am frühen Nachmittag wurde die Freiwillige Feuerwehr Bärnbach zu einem Brand bei Remus alarmiert. Bis zu sechs Feuerwehren standen im Einsatz, aktuell sind die Aufräumarbeiten im Gange. Mehr dazu.

2. September: Pkw prallt gegen parkendes Auto: Totalschaden

Am Sonntag wurde die Freiwillige Feuerwehr zu einem Unfall in der Conrad-von-Hötzendorf-Straße in Voitsberg gerufen. Ein Pkw-Lenker prallte mit voller Wucht gegen ein parkendes Auto, verletzt wurde zum Glück niemand. Mehr dazu.

2. September: Erneut Bankomat mit Gas gesprengt: Täter flüchtig

Täter schlugen diesmal in St. Oswald bei Plankenwarth im Bezirk Graz Umgebung zu. Sie flüchteten mit einem Pkw in Fahrtrichtung Gratwein. Mehr dazu.

1. September: Stadlbrand und Pumpeinsätze

Wirtschaftsgebäude in Maria Lankowitz (Hochgößnitz) stand nach Gewitter in Vollbrand. In Köflach stehen Keller unter Wasser. Böen ließen auch Bäume auf Straßen stürzen. Mehr dazu.

29. August: Vater erstickt: Anklage wegen Mordverdachts

55-Jähriger soll 82-Jährigen im Juli 2018 umgebracht haben. Arzt notierte zunächst natürlichen Tod, die Stieftochter meldete den Behörden einen Verdacht. Mehr dazu.

28. August: Pkw krachte auf Umfahrungsstraße gegen Wegweiser

Die Freiwillige Feuerwehr Köppling wurde am Dienstag, dem 27. August, zu einem Unfall auf die Umfahrung Krottendorf gerufen. Ein Lenker war mit seinem Pkw von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Wegweiser geprallt. Mehr dazu.

28. August: Brutale Tritte auf Brüder schocken sogar die Polizei

Brutale Trittattacke auf der Freizeitinsel Piberstein. Eine Gruppe 14- bis 18-Jähriger aus dem Bezirk Voitsberg verletzte zwei Brüder, einen davon schwer. Mehr dazu.

27. August: Gegen Lkw: 90-jähriger Biker verunglückt tödlich

Tödlicher Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag im Sallagraben in der Gemeinde Köflach. Ein Motorradfahrer aus der Weststeiermark kollidierte mit einem Lkw. Für ihn gab es keine Rettung mehr. Mehr dazu.

27. August: Wirtschaftsgebäude in Vollbrand: hoher Sachschaden

Sieben Feuerwehren waren in der Nacht von 26. auf 27. August in Voitsberg im Einsatz. Ein Wirtschaftsgebäude brannte aus noch ungeklärter Ursache. Mehr dazu.

27. August: Das evakuierte Haus bleibt vorerst noch gesperrt

Die Aufräumarbeiten nach dem Unwetter am Wochenende wurden abgeschlossen. Nun muss die Schadenshöhe erhoben werden. Mehr dazu.

24. August: Haus nach Erdrutsch evakuiert, L 341 gesperrt

Eine schwere Unwetterfront mit Starkregen, Hagel und Sturmböen ging Samstagnachmittag über dem Bezirk Voitsberg nieder. In Graden (Gemeinde Köflach) musste ein Haus evakuiert werden. Mehr dazu.

23. August: Lkw kollidierte in Rosental mit einem Linienbus

Ein Verkehrsunfall hat sich am Freitagnachmittag vor dem Einkaufszentrum WEZ zugetragen: Ein Linienbus kollidierte dabei mit einem Lkw, eine Passagierin im Bus wurde leicht verletzt. Mehr dazu.

21. August: Lkw-Reifen kollidierte mit Pkw

Ein weststeirischer Lkw verlor im Gleinalmtunnel einen Reifen, der auf der Gegenfahrbahn mit einem Pkw kollidierte: Der Tunnel war von 7.30 bis 8.40 Uhr gesperrt. Mehr dazu.

21. August: Weststeirer stürzt mit Pkw in Ligistbach

In Ligist kam ein Pkw von der Straße ab und stürzte drei Meter tief in den Ligistbach. Das Auto kam im Bachbett am Dach zu liegen. Mehr dazu.

20. August: Fahrerflucht nach Kollision mit Leitschiene



Zwischen Rosental und Köflach prallte ein Pkw in eine Leitschiene. Der Lenker fuhr einfach weiter, verlor aber das Kennzeichen. Die Polizei forschte ihn aus. Mehr dazu.

19. August: Audi abgestürzt, Lenker (18) verletzt

In St. Martin am Wöllmißberg kam ein Pkw von der Straße ab und prallte in drei Metern Tiefe gegen einen Baum. Die Einsatzkräfte mussten den 18-jährigen Lenker mit einer Korbtrage retten. Mehr dazu.

9. August: Zwei Mäuse erzeugten Kurzschluss in Stromkasten

Einen Stromausfall verursachten zwei Mäuse, die in einem Stromkasten in Krems (Gemeinde Voitsberg) Kabel angenagt hatten. Mehr dazu.

6. August: Sattelschlepper verlor große Menge Öl

Acht Säcke Ölbindemittel benötigte die Feuerwehr Stallhofen, um das Öl zu binden, das ein Sattelschlepper nach einem Motorschaden verloren hatte. Mehr dazu.

5. August: Baum stürzte auf Stromleitung: Löscheinsatz

Ein dünner Laubbaum krachte in Kainach auf eine Stromleitung. Ein Autofahrer bemerkte Flammen und alarmierte die Feuerwehr. Mehr dazu.

5. August: Bauarbeiter im zweiten Obergeschoss von Leiter gestürzt

Bei der Baustelle in der Voitsberger Jungferngasse kam es Montagmorgen zu einem Unfall. Ein Arbeiter stürzte von einer Leiter und musste von der Feuerwehr geborgen werden. Mehr dazu.



4. August: Unfall auf der A 2 Südautobahn: Pkw touchierte Mittelleitschiene

Auto kam am Pannenstreifen zum Stehen, Fahrer blieb unverletzt. Mehr dazu.

31. Juli: Zwei Kinder unter den fünf Verletzten bei Unfall in Kleingaisfeld

Zu einer Kollision zwischen zwei Pkw kam es am Mittwochmorgen in Kleingaisfeld. Fünf Personen wurden bei dem Unfall verletzt. Mehr dazu.

31. Juli: Auto voll ausgebrannt, Glück für die Insassen

Vermutlich aufgrund eines technisches Gebrechens geriet ein Pkw auf der Stübinggrabenstraße in Richtung Södingberg in Vollbrand. Die 36-jährige Lenkerin und die Insassen blieben unverletzt. Mehr dazu.

29. Juli: Lkw übersah Pkw: Kärntner Familie teils schwer verletzt

Ein Autolenker hatte vor dem Portal des Mitterbergtunnel sein Fahrzeug angehalten, da die Einfahrtsampel rot zeigte. Der nachkommende Lkwlenker hatte das zu spät gesehen. Mehr dazu.



28. Juli: Aquaplaning: Voll besetzter Pkw aus Kärnten überschlug sich

Unfall nach der Abfahrt Mooskirchen in Fahrtrichtung Kärnten. Auto war wegen Aquaplaning von der A2 abgekommen, Rotes Kreuz und zwei Feuerwehren waren im Einsatz. Mehr dazu.



26. Juli: 22-Jährige bei Pkw-Überschlag schwer verletzt

Um 1 Uhr in der Nacht überschlug sich auf der L 345 ein Pkw zwei Mal. Dabei wurde eine junge Frau schwer verletzt und mit dem Notarzt in ein Krankenhaus nach Graz gebracht. Der Lenker aus dem Bezirk Voitsberg wählte den Notruf. Mehr dazu.



26. Juli: Mit zehn Tonnen Stroh beladener Traktor völlig ausgebrannt

In Edelschrott stand Donnerstag am Nachmittag ein Traktor auf der B 70 in Vollbrand. Fünf Feuerwehren rückten aus, um das Feuer zu löschen. Dafür musste die Straße stundenlang gesperrt werden. Mehr dazu.



22. Juli: Brennendes Moped wurde von Jugendlichen gelöscht

Aus ungeklärter Ursache brannte Sonntag Mittag ein Moped im Bereich Piberstein. Verletzt wurde niemand. Mehr dazu.

18. Juli: 19-Jähriger bei Arbeitsunfall lebensgefährlich verletzt

Unfall in metallverarbeitendem Betrieb in Lieboch. Rettungshubschrauber C12 flog den Arbeiter nach der Erstversorgung ins LKH Graz. Mehr dazu.

18. Juli: Weststeirer vermisst, Feuerwehr öffnete Wohnung

Am Mittwoch, dem 17. Juli, schlugen Nachbarn Alarm, nachdem ein Weststeirer seit Tagen nicht mehr gesehen wurde und sich die Post und Zeitungen vor der Türe stapelten. Feuerwehr, Polizei und Rotes Kreuz öffneten die Wohnung, um Nachschau zu halten. Mehr dazu.

18. Juli: Pkw touchiert Mittelleitschiene, drei Personen im Spital

Bereits am vergangenen Wochenende wurde die Freiwillige Feuerwehr Steinberg bei Ligist zu einem Unfall auf der Südautobahn alarmiert. Ein Lenker hatte die Mittelleitschiene gestreift. Mehr dazu.

16. Juli: Ballenpresse ging auf einem Acker in Flammen auf

Großeinsatz für die Feuerwehren Gaisfeld und Krottendorf: Auf einem Acker direkt neben der B 70 ging eine Ballenpresse in Flammen auf. Auch das Stroh auf dem Feld fing Feuer. Verletzt wurde zum Glück niemand, es entstand aber hoher Sachschaden. Mehr dazu.

16. Juli: Pkw kam von Straße ab und stürzte fast über Böschung

Am Montag mussten die Feuerwehren Hirschegg und Voitsberg ausrücken, um einen Pkw zu bergen. Das Fahrzeug war von einer Schotterstraße abgekommen und drohte über eine Böschung in ein angrenzendes Waldstück zu stürzen. Mehr dazu.

16. Juli: Kurioser Mopedunfall: 18-Jähriger wurde verletzt

Am Montagabend, dem 15. Juli, kam es in der Gemeinde Rosental an der Kainach zu einem kuriosen Mopedunfall. Bei einer Ausfahrt von mehreren Jugendlichen kollidierten zwei der Gefährte. Ein 18-Jähriger erlitt eine Oberschenkelverletzung. Mehr dazu.

15. Juli: Mit Traktor umgestürzt: Weststeirer (51) verletzt

Ein Weststeirer prallte am Montagnachmittag auf dem Bergbaugelände Oberdorf in Bärnbach mit einem Traktor gegen einen Steinblock und stürzte um. Mehr dazu.

12. Juli: Geldbörse mit 1200 Euro verloren: Finder stahl Geld

Der unbekannte Finder der Geldtasche stahl das Geld und warf die Börse weg. Der Besitzer fand diese anschließend am Merkur-Parkplatz in Köflach. Mehr dazu.

12. Juli: Mit Öl besprüht: Katze konnte Augen nicht mehr öffnen

In Bärnbach wurde Katze Laura mit einer schmierigen Substanz besprüht. Ihre Besitzer erstatteten Anzeige, die Polizei ermittelt. Mehr dazu.

12. Juli: Stau nach Unfall bei Autobahnzubringer Mooskirchen

Nach einem Unfall beim Autobahnzubringer Mooskirchen staute es sich am frühen Donnerstagabend in beide Richtungen. Zwei Pkw waren kollidiert. Mehr dazu.

12. Juli: Steinbrocken stürzte auf Auto, Insassen unverletzt

Riesiges Glück hatten Elisabeth und Harald Krahser aus Voitsberg am Montag: Im Gesäuse stürzten Steine aufs Auto und zerstörten das Glasdach. Mehr dazu.

11. Juli: Mit Motorrad gegen Leitplanke gestürzt: Biker verletzt

Am Mittwochabend wurden die Einsatzorganisationen zu einem Motorradunfall auf der B70 in Edelschrott gerufen. Ein 21-Jähriger war nahe der Wartingerkehre gestürzt. Feuerwehr, Rotes Kreuz und Polizei waren im Einsatz. Mehr dazu.

9. Juli: Feuerwehr musste Campingplatz in Hirschegg evakuieren

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hatte ein schweres Gewitter in Hirschegg für Hochwasser gesorgt. Der Campingplatz musste kurzfristig evakuiert werden, Verklausungen im Mittereggerbach bargen Gefahr. Mehr dazu.

8. Juli: Scharfe Kurve am Gaberl wurde Biker zum Verhängnis

Feuerwehreinsatz auf der Gaberl Bundesstraße: Am frühen Samstagabend kam in einer scharfen Kurve ein Motorradfahrer zu Sturz. Der Lenker dürfte unverletzt geblieben sein. Mehr dazu.

8. Juli: Motorradfahrer rutscht in Kurve in Afling aus: Verletzt

Ein Biker, der am Sonntag zwischen Afling und Södingberg unterwegs war, kam am Pocklochweg zu Sturz. Er wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Mehr dazu.

8. Juli: Pkw kollidierte mit Motorrad: Biker (55) verletzt

Schwerer Verkehrsunfall auf der Umfahrungsstraße in Voisberg. Der Motorradlenker, ein 55-jähriger Mann, wurde mit leichten Verletzungen ins LKH Voitsberg gebracht. Mehr dazu.

8. Juli: Pkw touchierte Verkehrsschild, Lenkerin fuhr weiter

In der Nacht auf Sonntag touchierte eine Pkw-Lenkerin in Kainach zuerst ein Verkehrsschild und fuhr weiter. In Voitsberg wendete sie ihr Auto und fuhr zurück - bis sie gegen eine Gehsteigkante prallte. Mehr dazu.

7. Juli: Feuerwehreinsatz: Kleintransporter kam von Straße ab

Das Fahrzeug fuhr zuerst auf eine Böschung auf, bevor es auf die Straße stürzte. Mehr dazu.

3. Juli: Mann bezahlte seine Hilfsbereitschaft mit 100 Euro

Fremder täuschte am Gaberl leeren Tank bei seinem Auto vor. Hilfsbereiter steirer wechselte Geld - und zahlte drauf. Polizei sucht Zeugen. Mehr dazu.

2. Juli: Brand in Autobahnbrücke gelegt: Fahrstreifen gesperrt

Montagabend entdeckten Jugendliche auf einer Brücke der Südautobahn nahe dem Assingbergtunnel einen Brand. Der Schaden ist so groß, dass zwei Spuren gesperrt wurden. Auslöser waren möglicherweise Feuerwerkskörper. Mehr dazu.

1. Juli: Diebstahl: Die Polizei sucht diesen Mann

Ein unbekannter Täter stahl Anfang Mai eine Bankomatkarte. Bei einer anschließenden Geldbehebung wurde ein Bild von der Überwachungskamera des Geldinstituts aufgenommen. Die Polizei bittet um Hinweise. Mehr dazu.

1. Juli: Geschockter Unfalllenker irrte durch den Wald

Zu einem Verkehrsunfall kam es Montagfrüh auf der Grabenwarthstraße in Hallersdorf. Der Pkw-Lenker wurde von den Feuerwehrleuten erstversorgt, bis die Rettung eintraf. Mehr dazu.

20. Juni: In Leitplanke gekracht: Biker (59) verunglückt tödlich

Ein Niederösterreicher (59) kommt am Abend von der Straße ab und kracht in die Leitplanke. Davor kam es schon zu drei schweren Motorradunfällen. Mehr dazu.

20. Juni: Flugretter zu Fronleichnam im Dauereinsatz

19-Jährige erlitt in Hirschegg schwere Verletzung bei Reitunfall. Schwere Motorradunfälle in Peesen, bei Steinberg und in Vorau. Mehr dazu.

19. Juni: 66-Jähriger kam mit Motorrad von der Straße ab

Ein 66-jähriger Mann aus Söding kam Dienstagvormittag mit seinem Motorrad von der Straße ab. Ihm war während der Fahrt schwindlig geworden. Mehr dazu.

17. Juni: Motorradfahrerin stürzt in der Wartingerkehre

Die Kameraden der Feuerwehr Edelschrott bargen die 22-jährige Lenkerin, die sich bei dem Unfall auf der B 70 eine Schulterverletzung zuzog. Mehr dazu.

17. Juni: Wasserrohrbruch: Feuerwehr muss Wohnung öffnen

Die FF Voitsberg und die Polizei wurden Samstagabend zu einem Wasserrohrbruch in der Margarethengasse gerufen. Weil das Wasser in eine unterliegende Wohnung eindrang, mussten die Einsatzkräfte die Wohnung öffnen. Mehr dazu.

17. Juni: Bach ausgetrocknet: Feuerwehr siedelt Fische um

Aufgrund der großen Hitze und der geringen Niederschläge in den vergangenen Wochen droht der Schlossbach im Schlosspark Greißenegg auszutrocknen. Die Feuerwehr rettete die in Lebensgefahr befindlichen Fische und setzte sie im Grafenteich wieder aus. Mehr dazu.

14. Juni: Hund wurde von heißem Balkon gerettet

Nachbarn hatten Alarm geschlagen. Besitzer kam später nach Hause. Mehr dazu.

13. Juni: Verletzte Frau nach Sturz in ihrer Wohnung gerettet

Am Donnerstag um 6.58 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr alarmiert, nachdem eine Frau in ihrer Wohnung zusammengebrochen war und das Rote Kreuz nicht zur ihr konnte. Mehr dazu.

12. Juni: Heftige Gewitter mit Starkregen und Hagel

Wie angekündigt zogen am Dienstagnachmittag und -abend schwere Gewitter über den nordwestlichen Teil des Bezirkes Voitsberg. Es gab heftige Gewitter mit Hagel und Starkregen. Mehr dazu.

11. Juni: Sturzflutwarnung und Hagel in der Steiermark

Die Meteorologen der Zamg hatten für den Dienstag eine Gewitterwarnung herausgegeben: Die Hitze schlug von der Obersteiermark aus in heftige Gewitter um - mit bis zu drei Zentimeter großen Hagelkörnern und einer Sturzflutwarnung für das Gleinalmgebiet. Mehr dazu.

11. Juni: Viehtransporter drohte in Wald zu stürzen: Bergeeinsatz

Am Dienstag, dem 11. Juni, wurden die Feuerwehren Södingberg und Stallhofen alarmiert, nachdem ein Viehtransporter von einer Gemeindestraße in den Wald zu stürzen drohte. Mehr dazu.

10. Juni: Motorradfahrer kam auf der Hebalm zu Sturz

Einsatz des Rettungshubschraubers C12 sorgte für Aufsehen. Mehr dazu.

9. Juni: Geländewagen fuhr in Bärnbach gegen Bushaltestelle

Drei Feuerwehren standen in der Nacht auf Sonntag bei einem schweren Unfall in Bärnbach im Einsatz. Mehr dazu im Artikel und in der Fotoserie.

8. Juni: Steirischer Motorradlenker stirbt bei Unfall in Kärnten

Ein Steirer (35) starb bei einem Motorradunfall auf der Kärntner Seite der Packer Bundesstraße. Unmittelbar vor dem Biker hatte starker Wind einen Baum umgeweht. Mehr dazu.

8. Juni: Rettungshubschrauber nach Motorradsturz im Einsatz

Verletzungen unbestimmten Grades hat sich gestern ein Motorradfahrer aus dem Bezirk Voitsberg am Gaberl zugezogen. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber nach Graz geflogen. Mehr dazu.

8. Juni: Feuerwehr befreite Ehepaar mit Hund aus Lift

Technischer Defekt: Ein Ehepaar blieb im Fahrstuhl stecken und musste von der Feuerwehr befreit werden. Mehr dazu.

3. Juni: Tatort Schule: Beutezüge in acht Bezirken

Steirische Bildungseinrichtungen stehen bei Ganoven hoch im Kurs. Sie erwischen wenig, dafür ist der hinterlassene Schaden hoch. Mehr dazu.

2. Juni: Nach Verfolgungsjagd: Auto prallte gegen Baum

Verkehrsunfall Sonntagnacht in Voitsberg: Fahrzeug blieb quer zur Fahrbahn stehen. Mehr dazu.

2. Juni: Traktor stürzte in Bach – Lenker schwer verletzt

Der Mann verunglückte in der Freisinggrabenstraße (Gemeinde Bärnbach). Mehr dazu im Artikel und in der Fotoserie.

2. Juni: Zweiter schwerer Mopedunfall innerhalb von 24 Stunden

16-Jähriger verriss auf der L 314 sein Fahrzeug und stürzte schwer. Mehr dazu.

1. Juni: Autofahrerin übersah Moped: 16-Jährige verletzt

Die Mopedlenkerin kam bei der Kollision zu Sturz, die Autofahrerin erlitt einen Schock. Mehr dazu.

31. Mai: FF Voitsberg wurde zu Küchenbrand alarmiert

Am Mittwoch, dem 29. Mai, wurde die Freiwillige Stadtfeuerwehr Voitsberg zu einem Küchenbrand alarmiert. Wie sich herausstellte, war Kochgut angebrannt. Die Feuerwehr war mit einem Atemschutztrupp im Einsatz. Mehr dazu.

27. Mai: Äskulapnatter verhakte sich in Zaun: Feuerwehreinsatz



Die Freiwillige Feuerwehr Voitsberg musste am Schlossberg in Voitsberg eine Äskulapnatter retten, die sich in einem Metallzaun verfangen hatte. Das Reptil wurde in der ACC Tierklinik operiert und danach wieder ausgewildert. Mehr dazu.

6. Mai: Feuerwehr rettet verletzten Pensionisten aus Wohnung

Nachdem ein 85-jähirger Mann in seiner Wohnung gestürzt war, konnte er die Wohnungstür im dritten Stock seines Wohnhauses nicht mehr öffnen. Die Feuerwehr Voitsberg kam zu Hilfe. Mehr dazu.

4. Mai: Feuerwehr rettete 85-Jährigen aus versperrter Wohnung

Voitsberger konnte nicht mehr aufstehen, Wohnungstür war versperrt. Also kam die Feuerwehr über den Balkon im dritten Stock zu Hilfe. Mehr dazu.

3. Mai: Transporter kam bei Ausweichmanöver von Straße ab

Auf der B316 von Stallhofen Richtung St. Bartholomä landete ein Pkw Donnerstagnachmittag in der Böschung. Der Lenker blieb unverletzt. Mehr dazu.

2. Mai: Neunjähriger Bub in Voitsberg in Lift eingeschlossen

Neunjähriger konnte unversehrt aus dem Aufzug eines Mehrparteienhauses gerettet werden, der stecken geblieben war. Mehr dazu.

30. April: Navi lotst Sattelschlepper in viel zu enges Wohngebiet

Am Dienstag, dem 30. April, musste die Freiwillige Feuerwehr Voitsberg ausrücken, nachdem ein Lkw-Lenker im Stadtgebiet auf sein Navi vertraut und Verbots- und Gebotssschilder missachtet hatte. Mehr dazu.

29. April: Pkw flog 20 Meter durch die Luft

Zu einem spektakulären Verkehrsunfall mussten die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Maria Lankowitz Samstagabend ausrücken. Mehr dazu.

28. April: Kleintransporter und Pkw von Feuerwehr geborgen

Kein ruhiges Wochenende für die Feuerwehr Mooskirchen. Innerhalb weniger Stunden musste sie zu zwei Einsätzen ausrücken, auch die Feuerwehr Ligist war gefragt. Mehr dazu.

25. April: Motorradunfall: 72-Jähriger erfolgreich wiederbelebt

Am späten Vormittag verunfallte ein Motorradlenker auf der Gaberlbundesstraße schwer. Ein Ersthelfer reagierte vorbildlich. Der Lenker wurde mit dem Hubschrauber ins LKH Graz gebracht. Mehr dazu.

23. April: Eingeklemmt im Wrack: Zeugen hoben Auto um

Schwerer Unfall auf der L 667 (Pirkhofstraße): Vater (56) und Sohn (16) mussten versorgt werden. Auch in Köflach geschah ein Unfall. Mehr dazu.

22. April: Unfall auf der A2 im Osterheimreiseverkehr

Pkw-Lenkerin fuhr auf Kleintransporter auf. Der Transporter wurde umgeworfen und musste geborgen werden. Mehr dazu.

22. April: Auto begann auf der A2 bei Mooskirchen zu brennen

Am Montag kurz vor Mittag wurden die Feuerwehren Mooskirchen und Söding zu einem Fahrzeugbrand auf der A2 alarmiert. Mehr dazu.

18. April: Unbekannte stecken Osterhaufen in Rosental in Brand

In der Nacht auf den Karfreitag waren Feuerteufel in Kainach, Bärnbach und Rosental unterwegs und zündeten die Osterhaufen an. Jener in Rosental geriet in Vollbrand. Mehr dazu.

18. April: „Scherzbold“ zündelte beim Osterhaufen in Kainach

In der Nacht auf Karfreitag heulten in Kainach die Sirenen: Der Osterhaufen hatte Feuer gefangen - zum Glück brannten aber nur einige Äste. Mehr dazu.

18. April: Angler (30) rettete leblosen Köflacher aus dem Wasser

Karl Siegl aus Stallhofen rettete einem 80-jährigen Köflacher das Leben, der leblos im Wasser der Langmannsperre trieb. Mehr dazu.

17. April: Traktor fuhr einem Pkw auf: Autolenkerin verletzt

Am Mittwoch, dem 27. April 2019, kam es in Voitsberg zu einem Auffahrunfall. Der Lenker eines Traktors samt Anhänger fuhr auf einen Pkw auf. Dabei wurde die Autolenkerin verletzt. Mehr dazu.

17. April: Mülltonne in Vollbrand: Anrainer griff beherzt ein

Dienstag am Nachmittag fing in Köflach ein Müllcontainer Feuer und brannte vollständig nieder. Zwölf Kameraden der Feuerwehr Köflach löschten den Brand. Mehr dazu.

13. April: Spektakuläre Feuerwehrübung: Bus stand in Vollbrand

Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Krems (Voitsberg) trainierten das richtige Vorgehen bei einem Fahrzeugbrand - und entzündeten dafür in einem ausrangierten Linienbus ein Feuer. Mehr dazu.

11. April: Neuschnee: Am Gaberl bleiben Lkw hängen

Winter kehrte zurück, Schwerfahrzeuge probierten es dennoch, auf die Passhöhe zu gelangen. Gemeinden fordern Totalsperre für Lkw.

Mehr dazu.

10. April: 21 Einbrüche und Brandstiftung: 18-Jähriger gefasst

In der Nacht auf den 2. April hatte ein unbekannter Täter im Stadtgebiet von Köflach in 17 Autos sowie vier Häuser und Wohnungen eingebrochen. Nun konnte ein 18-jähriger Weststeirer ausgeforscht werden. Mehr dazu.

6. April: Auto kracht gegen Baum: Drei Verletzte bei Unfall

Aus noch ungeklärter Ursache kam der Pkw im Lannacher Ortsteil Breitenbach von der Straße ab. Mehr dazu.

5. April: Von Straße in Köflach abgekommen: Auto landet in Bach

Zuerst wurde das Fahrzeug 30 Meter durch die Luft gewirbelt, bevor es im Bach unter der L 346 zu liegen kam. Mehr dazu.

5. April: Feuerwehr Ligist: Lkw-Bergung auf einer Baustelle

Das Fahrzeug war im nassen Untergrund hängen geblieben. Gefahr im Verzug bestand keine. Mehr dazu.

4. April: Sechs Kilometer Stau nach Unfall mit Holztransporter

Am Donnerstag prallte ein Lkw-Lenker mit einem Holztransporter gegen eine Baustellenabsperrung. Die Zugmaschine kippte in der Folge um. Der Lenker blieb unverletzt, während der Aufräumarbeiten gab es aber sechs Kilometer Stau. Mehr dazu.

3. April: Unbekannte brachen 17 Autos auf und zündeten Pkw an

In der Nacht auf Dienstag, den 2. April, brachen bislang noch unbekannte Täter in Köflach 17 Autos auf, auch vier Einschleichdiebstähle in Wohnungen und Häuser sollen laut Polizei auf ihr Konto gehen. Einen Pkw zündeten die Täter sogar an. Mehr dazu.

3. April: 1200 Liter Diesel rannen aus: Ölalarm in der Kainach

Nach einem Fehler eines Diesellieferanten rann Treibstoff in die Kainach. Chemie-Alarm des Landes ausgerufen. Fischsterben dürfte jedoch verhindert worden sein. Mehr dazu.

2. April: Auto in Vollbrand: Vom Lenker fehlt jede Spur

Die Feuerwehren Köflach und Piber wurden um vier Uhr früh zu einem Fahrzeugbrand gerufen. Der Lenker des brennenden Pkw war unauffindbar. Mehr dazu.

2. April: Kleintransporter prallte mit Dach gegen Lärmschutzwand

Bei einem schweren Unfall auf der A2 zwischen Lieboch und Mooskirchen wurde am Dienstagmorgen der 33-jährige Lenker eines Kleintransporters schwer verletzt. Die erste Fahrspur blieb für zwei Stunden gesperrt. Mehr dazu.

1. April: Feuerwehr rückte zu einem Heckenbrand aus

Am Sonntag, dem 31. März, wurden die Freiwilligen Feuerwehren Ligist und Hallersdorf zu einem Heckenbrand gerufen. Durch den raschen Einsatz konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus verhindert werden. Mehr dazu.

1. April: Verletzte Frau wurde aus ihrer Wohnung gerettet

Eine verletzte Weststeirerin konnte am Wochenende aus eigener Kraft ihre Wohnung im dritten Obergeschoß nicht mehr verlassen. Sie musste von der Freiwilligen Feuerwehr Voitsberg gerettet und dem Roten Kreuz übergeben werden. Mehr dazu.

1. April: 65-jähriger Weststeirer stürzte mit Fahrrad in Wiese

Am Sonntag, dem 31. März 2019, stürzte ein 65-jähriger Radfahrer auf einer Gemeindestraße in Söding-St. Johann. Er musste mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Graz gebracht werden. Mehr dazu.

26. März: Edelschrott: Autos prallten seitlich zusammen

Leicht verletzt wurden die Lenkerinnen zweier Pkw, die in Edelschrott gegeneinander prallten. Sie wurden zur Kontrolle ins Landeskrankenhaus Voitsberg gebracht. Mehr dazu.

26. März: 1643 Weststeirer rücken für die Region aus

172 Einsätze mehr als im Jahr davor: 2018 war für die heimischen Feuerwehren intensiv. Der Bereich zieht Bilanz und gibt einen Ausblick. Mehr dazu.

22. März: Stallhofen: Auffahrunfall im Frühverkehr

Drei Autos waren Freitag in der Früh in Stallhofen in einen Auffahrunfall verwickelt. Die Feuerwehr musste den Frühverkehr umleiten, um die Fahrzeuge zu bergen. Verletzt wurde niemand. Mehr dazu.

19. März: Zwei Autos kollidierten mitten in der Nacht in Voitsberg

In der Nacht auf Dienstag kollidierten in Voitsberg zwei Autos. Die Lenker blieben unverletzt. Mehr dazu.

19. März: Frau (21) stürzte mit Pkw in die eiskalte Kainach

Eine Lenkerin hatte die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und landete mit ihrem Wagen in der eiskalten Kainach. Die Frau konnte sich selbst retten. Mehr dazu.

10. März: Unfall mit Pferd: Mädchen ins Krankenhaus geflogen

Der Unfall war in St. Martin am Wöllmißberg (Bezirk Voitsberg) passiert. Die Neunjährige kam zur Abklärung in die Kinderchirurgie. Mehr dazu.

9. März: Südautobahn: Lkw-Tank nach Unfall auf A2 aufgerissen

Ein polnischer Lkw touchierte am Samstag im Bereich der Tunneleinfacht des Assingbertunnels auf der A2 einen Anpralldämpfer. Der Tank wurde aufgerissen und Treibstoff floss aus. Mehr dazu.

8. März: Fahrzeug überschlagen: Spektakulärer Unfall in Lobming

Freitagnachmittag blieb ein Fahrzeug nach einem Überschlag bei einem Baum hängen. Die Lenkerin blieb unverletzt. Mehr dazu.

7. März: Fahrerflucht im Tunnel: Flüchtiger Lenker wird angeklagt

Jener Lenker, der nach seinem Unfall Freitagabend, vom Unfallort floh, wird nun wegen Fahrerflucht angeklagt. Mehr dazu.

7. März: Linienbus zog eine 900 Meter lange Dieselspur

Die Freiwillige Stadtfeuerwehr Voitsberg wurde am Aschermittwoch alarmiert, nachdem ein Linienbus eine größere Menge Diesel verlor. Dadurch wurde die Fahrbahn zwischen dem Hauptplatz und dem Bahnhof in Voitsberg auf einer Länge von 900 Metern verschmutzt. Mehr dazu.

7. März: Müllcontainer ging in Flammen auf: Feuerwehreinsatz

Der Faschingsdienstag klang für die Einsatzkräfte der FF Köflach mit einem Brand aus. In Unterpichling war ein Müllcontainer in Flammen aufgegangen. Mehr dazu.

6. März: Lkw verlor in Voitsberg Öl - die Polizei ermittelt

Am Faschingdienstag musste die FF Voitsberg zu einem Öleinsatz ausrücken. In der Barbarastraße hatten Passanten gegen 15 Uhr einen großen Ölfleck entdeckt, den nachkommende Fahrzeuge auf einer Länge von 150 Metern verteilten. Mehr dazu.

4. März: Feuerwehr Rosental wurde ins Einkaufszentrum gerufen

14 Feuerwehrleute waren am Samstag im Einsatz. Der Grund war angebranntes Kochgut in einem Café. Mehr dazu.

3. März: Mehrere Verletzte: Hubschraubereinsätze auf der Piste

Mehrere Ski- und ein Snowboarder mussten gestern per Rettungshubschrauber von der Piste geholt werden - einen Schwerverletzten gab es aber auch bei einem Kletterunfall in Graz-Andritz. Mehr dazu.

1. März: Unfall im Tunnel: Identität des Unfalllenkers ist geklärt

Die Polizei kennt mittlerweile die Identität jenes Lenkers, der nach einem Unfall sein Fahrzeug einfach stehen gelassen hat. Aufgegriffen wurde er aber noch nicht. Mehr dazu.

27. Februar: Autos krachten frontal zusammen: Zwei Verletzte

Dienstag gegen 18 Uhr kollidierten in Petersdorf II zwei Fahrzeuge frontal. Acht Feuerwehrkameraden rückten aus, um die Unfallwracks zu bergen. Die beiden Fahrer aus dem Bezirk Weiz bzw. dem Bezirk Voitsberg wurden verletzt. Mehr dazu.

26. Februar: Lenker nach Kollision auf Adeg-Rampe leicht verletzt

Bei einem Zusammenstoß zwischen zwei Pkw wurde ein Lenker in Söding-St. Johann leicht verletzt. Mehr dazu.

25. Februar: Lenker prallte gegen Brückengeländer und flüchtete

Sonntagfrüh kam ein Unbekannter mit seinem Pkw von der Greißeneggerstraße in Voitsberg ab, fuhr über eine Bordsteinkante und krachte gegen ein Geländer. Der Lenker fuhr danach davon, die Polizei konnte ihn inzwischen ausforschen. Mehr dazu.

25. Februar: Die Freiwillige Feuerwehr musste einen Pkw bergen

Am Sonntag, dem 24. Februar, wurden die Mitglieder der FF Voitsberg zu einem Unfall in die Bahnhofstraße gerufen. Verletzt wurde niemand. Weil Betriebsmittel ausflossen, musste das Auto geborgen und an einem befestigten PLatz abgestellt werden. Mehr dazu.

24. Februar: Kochplatte setzte Lehrerzimmer in Brand

Das Konferenzzimmer der Bärnbacher Volksschule stand am Samstagnachmittag in Flammen. Ausgelöst hatte den Brand eine eingeschaltete Kochplatte. Der Schaden beträgt Zehntausende Euro. Mehr dazu.

23. Februar: Fußballer bei Schlägerei am Platz schwer verletzt

Hobbymannschaften gerieten sich bei Hallenturnier in Voitsberg in die Haare. Die Schlägerei endete mit einem schwer verletzten Sportler - und zwei Disqualifikationen. Mehr dazu.

20. Februar: 18 Feuerwehrleute bei Pkw-Überschlag im Einsatz

Am Panoramaweg in Voitsberg überschlug sich Mittwoch am Nachmittag ein Pkw. Die Lenkerin wurde ins LKH Voitsberg gebracht. Mehr dazu.

20. Februar: Wohnhaus in Geistthal-Södingberg völlig abgebrannt

Brandeinsatz am Mittwochvormittag: Der Dachstuhl eines Wohnhauses in Geistthal-Södingberg stand seit 10.15 Uhr in Vollbrand. Mehr dazu.

20. Februar: Sieben Feuerwehren kämpfen gegen Dachstuhlbrand

Zwischen Geistthal-Södingberg und Afling steht seit 10.11 Uhr am Mittwochvormittag der Dachstuhl eines Wohnhauses in Vollbrand. Sieben Feuerwehren kämpfen gegen die Flammen. Verletzt wurde zum Glück niemand. Mehr dazu.

20. Februar: Ursache für Brand in Industriebetrieb geklärt

Ermittlung ergab, dass der Brand in einer Filteranlage seinen Ausgang genommen hatte. Durch eine Rüttelplatte dürfte sich Staub und Schmutz entzündet haben. Mehr dazu.

16. Februar: In einem Bärnbacher Betrieb brach ein Brand aus

Brände am Freitag: Am Freitagabend geriet eine Absauganlage in der Gemeinde Bärnbach eines Industriebetriebes aus noch unbekannter Ursache in Brand. In Gössendorf bei Graz wiederum brannte Freitagabend eine Arbeitsmaschine. Mehr dazu.

15. Februar: Transporter und Traktor stürzten beinahe ab

Zu einem spektakulären Einsatz wurde die FF Voitsberg am Donnerstag, dem 14. Februar 2019, kurz nach 18 Uhr gerufen. In der Burggasse mussten ein Kleintransporter, ein Kleintraktor und ein Anhänger geborgen werden. Mehr dazu.

8. Februar: Kollision an der Kreuzung: Lenkerin verletzt

In Stallhofen stießen zwei Autos an einer Kreuzung zusammen. Eine Frau musste mit Verletzungen unbestimmten Grades ins UKH Graz gebracht werden. Mehr dazu.

8. Februar: Paketzusteller rutschte in Straßengraben



Die Feuerwehr Modriach musste in Modriach-Winkel einen Paketzusteller aus dem Graben ziehe. Der Lenker blieb unverletzt. Mehr dazu.

7. Februar: Skifahrer am Salzstiegl tödlich verunglückt

Ein 78-jähriger Weststeirer kollidierte beim Skifahren auf dem Salzstiegl mit einem anderen Wintersportler aus Wien. Der Steirer erlitt tödliche Verletzungen, der Wiener wurde schwer verletzt. Mehr dazu.

7. Februar: Unbekannte brachte in Schule ein

Unbekannte brachen in Söding-St. Johann in Gemeindeamt, Volksschule und Kindergarten ein. Der Sachschaden ist beträchtlich. Mehr dazu.

6. Februar: Unfall auf Zubringer auf die A2

Kurz nach der Kurve am Autobahnzubringer Mooskirchen in Richtung Graz kam ein Pkw von der Fahrbahn ab und durchbrach einen Wildzaun. Mehr dazu.

6. Februar: Drei Autos fuhren zusammen: Schwangere im Spital

Am Mittwoch gegen 9 Uhr kam es auf der B 70 in Köppling zu einem Auffahrunfall. Die Einsatzkräfte rückten aus, um den Verkehr zu regeln und die Unfallautos zur Seite zu räumen. Mehr dazu.

5. Februar: Drei Kinder bei Unfall auf der A2 leicht verletzt

Kurz nach der Autobahnabfahrt Steinberg bei Ligist in Fahrtrichtung Klagenfurt kam Mittwoch am frühen Nachmittag ein Auto von der Straße ab. Vier Personen wurden leicht verletzt. Mehr dazu.

3. Februar: Auto überschlug sich in Edelschrott in den Wald

Auto war am Sonntagmorgen von der B70 abgekommen und hatte sich über eine steile Böschung überschlagen. Mehr dazu.

2. Februar: Stallhofen: Alko-Lenker "parkte" Pkw in Haus-Hecke

Überschlag durch Thujen-Hecke abgebremst: Ein schwerer Unfall ereignete sich am Samstag in Stallhofen. Der Lenker (27) wurde ins UKH nach Graz eingeliefert. Mehr dazu.

2. Februar: Voitsberg: Rad ab, Unfall auf Umfahrungsstraße

Eine Autolenkerin touchierte Freitagabend mit dem Pkw eine Leitplanke, durch die Wucht wurde ein Vorderrad abgerissen. Verletzt wurde niemand. Mehr dazu.

31. Jänner: Mit Pkw überschlagen: Lenker leicht verletzt

Am Donnerstag, dem 31. Jänner 2019, überschlug sich in der Gemeinde Geistthal-Södingberg ein Pkw. Der 83-jährige Lenker kam laut ersten Meldungen mit leichten Verletzungen davon. Mehr dazu.

30. Jänner: Elektroheizstrahler löste Brand in Einfamilienhaus aus

Ein auf einem Kühlschrank abgestellter Elektroheizstrahler löste Mittwochfrüh in Bärnbach einen Brand in einem Einfamilienhaus aus. Eine Katze starb. Mehr dazu.

30. Jänner: Ein Kätzchen starb bei einem Kellerbrand in Voitsberg

Um 5.58 Uhr wurden die Feuerwehren Bärnbach, Afling und Kainach zu einem Kellerbrand in die Bärnbacher Raingasse gerufen. Mehr dazu.

29. Jänner: Voitsberg: Kollision zwischen zwei Pkw sorgt für Stau

An einer Kreuzung im Voitsberger Stadtgebiet kam es Dienstagmittag zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Pkw, die Lenker blieben unverletzt. Mehr dazu.

29. Jänner: 500 Liter Diesel flossen aus: Chemie-Alarm auf A 2

Am Dienstag, den 29. Jänner, touchierte aus bisher unbekannter Ursache ein Lkw-Lenker mit seinem Schwerfahrzeug direkt vor dem Mitterbergtunnel auf der A 2 einen Randstein. Mehr dazu.

29. Jänner: Unbekannte stahlen Wertgegenstände aus Autos

Unbekannte Täter hatten am Wochenende die Scheiben mehrerer Autos in Köflach eingeschlagen und wertvolle Gegenstände entwendet. Mehr dazu.

29. Jänner: Alkoholisierter krachte mit Firmenbus frontal in Pkw

Schwerer Unfall auf der Lobmingstraße in Voitsberg am Montagabend. 52-jährige Weststeirerin wurde Opfer eines Alkolenkers (38). 34 Feuerwehrleute standen im Einsatz. Mehr dazu.

28. Jänner: Vermisste Katze: Kater Karli ist wieder zuhause

Große Freude in der Pichlinger Ringstraße: der vermisste Kater Karli ist gesund wieder ins Einfamilienhaus zurückgekehrt. Mehr dazu.

24. Jänner: Von schneeglatter Straße in den Graben gerutscht

Feuerwehr Voitsberg musste den Pkw mit einer Seilwinde bergen. Mehr dazu.

23. Jänner: Schneefall: Probleme auf weststeirischen Straßen

Zu mehreren Unfällen mussten die Rettungskräfte aus dem Bezirk Voitsberg im Schneefall ausrücken. In den Kremser Reihen landete ein Auto im Straßengraben, eine Frau wurde ins Spital gebracht. Mehr dazu.

22. Jänner: Audi fuhr auf Böschung auf und landete auf Seite

In der Nacht von Montag auf Dienstag musste die Freiwillige Feuerwehr Krottendorf ausrücken. Ein Lenker war mit seinem Fahrzeug von der Straße abgekommen und auf der Seite liegengeblieben. Mehr dazu.

22. Jänner: Sechs Kilometer lange Ölspur in Maria Lankowitz

Am Montagnachmittag mussten die Feuerwehren Maria Lankowitz und Kemetberg ausrücken, um eine sechs Kilometer lange Ölspur zu binden. Mehr dazu.

17. Jänner: Ligist: Drei Feuerwehren rückten zu Zimmerbrand aus

Am Donnerstag wurden die Freiwilligen Feuerwehren Ligist, Steinberg und Krottendorf zu einem Zimmerbrand in Ligist alarmiert. Das Feuer konnte rasch gelöscht werden, verletzt wurde niemand. Mehr dazu.

16. Jänner: Spurlos verschwunden: Angst vor dem Katzenhasser

Vom Kater Charly fehlt in der Ringstraße in Pichling seit Mitte Dezember jede Spur, Kater Karli ist dort am Sonntag verschwunden. Erinnerungen an das Vorjahr werden wach. Mehr dazu.

15. Jänner: Weststeirische Feuerwehren packen in Liezen mit an

Um den gigantischen Schneemassen in der Obersteiermark Herr zu werden, rückten auch die Katastrophenhilfsdienst-Züge aus den Bereichsfeuerwehrverbanden Voitsberg, Deutschlandsberg und Knittelfeld zum Schneeschaufeln aus. Mehr dazu.

12. Jänner: Schäferhund biss Malteser zu Tode: Polizei ermittelt

Besitzer gingen mit Hündchen an der Leine spazieren, als der Schäferhund der Nachbarn über Zaun sprang. Mehr dazu.

11. Jänner: Feuerwehr muss verkeilten Pkw aus Lkw ziehen

Donnerstag gegen 16 Uhr am Nachmittag wurden die Einsatzkräfte zu einem Verkehrsunfall in Voitsberg alarmiert: Ein Pkw und ein Lkw waren zusammengestoßen. Der Autofahrer wurde leicht verletzt. Mehr dazu.

9. Jänner: Vorsicht vor betrügerischen Anrufen und E-Mails

Ein Voitsberger erhält ominöse Anrufe. Arbeiterkammer und Polizei raten zur Vorsicht – vor allem bei Emails und Käufen im Internet. Bei Betrugsverdacht solle man sich melden. Mehr dazu.

8. Jänner: Beim Umdrehen Auto übersehen: Frau verletzt

Auf der Durchzugsstraße in Rosental, die in Fahrtrichtung Köflach führt, kam es Montagabend gegen 19.20 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Mehr dazu.

8. Jänner: Glatteis: Vier Unfälle innerhalb von einer Stunde

Am frühen Montagabend hat es in Piber plötzlich angezogen: Blitzeis. Vier Verkehrsunfälle innerhalb von einer Stunde waren die Folge, eine Person wurde leicht verletzt. Mehr dazu.

7. Jänner: Kinder im Auto: Überschlag ging glimpflich aus

Samstagvormittag musste die Feuerwehr in Modriach zu einem Unfall ausrücken. Verletzt wurde niemand. Mehr dazu.

7. Jänner: Autofahrt endete in Bach in Ligist

Glück im Ungkück hatte ein Autofahrer Samstagfrüh in Ligist bei einem Unfall: Er landete mit seinem Pkw in einem Bach. Mehr dazu.

6. Jänner: Beim Überholen mit Räumfahrzeug kollidiert

35-jähriger Pkw-Lenker wurde bei einer Kollision mit einem Räumfahrzeug verletzt. Er dürfte das Fahrzeug beim Überholen übersehen haben. Mehr dazu.

4. Jänner: Auto rutschte von Straße: Bäume verhinderten Absturz

Der Neuschnee sorgte am Donnerstagabend in Kemetberg für eine brenzlige Situation. Ein Autolenker kam ins Schleudern und landete im Abgrund, die Bäume verhinderten einen Absturz. Mehr dazu.

4. Jänner: Herzinfarkt: Spektakulärer Einsatz in Maria Lankowitz

Das Rote Kreuz Voitsberg-Köflach wurde am Freitagmorgen zu einem internistischen Notfall nach Maria Lankowitz gerufen. Mehr dazu.

3. Jänner: Unbekannter schoss auf Verkehrsspiegel

Wieder Vandalenakte in Maria Lankowitz: Schießwütiger zerstörte Verkehrsspiegel, Drifter tobte sich vor Buschenschank aus. Mehr dazu.

2. Jänner: Vier Personen gerettet: Wohnhausbrand gelöscht

In Mooskirchen konnte am Mittwoch ein Wohnhausbrand unter Kontrolle gebracht werden. Mehr dazu.

2. Jänner: Drifter tobte sich am Heiligen Abend aus

Diesmal war eine Wiese beim Buschenschank Messner am Kirchberg in Maria Lankowitz das Ziel eines Drifters. Dieser dürfte tagsüber am Heiligen Abend seine Spurrillen hinterlassen haben. Mehr dazu.

2. Jänner: Umgestürzter Baum sorgte in Graden für Stromausfall

Drei Stunden blieb es im Ortsteil Graden in Köflach finster, nachdem ein umgestürzter Baum eine Stromleitung gekappt hatte. Die Feuerwehr Köflach musste am Mittwoch gleich drei Mal ausrücken. Mehr dazu.

1. Jänner: Mit Pkw gegen Baum: Insassen schwer verletzt

Alkolenker (27) verlor die Kontrolle und krachte in Söding gegen einen Baum. Er und seine Beifahrerin (26) wurden schwer verletzt. Mehr dazu.

31. Dezember: Feuerwerkskörper in Mülltonne detoniert

Der unbekannte Täter warf den pyrotechnischen Gegenstand in eine große Kunststofftonne. Mehr dazu.

30. Dezember: Jahresrückblick: Ein Jahr der Tragödien

Auch 2018 rückten die Einsatzkräfte etliche Male aus, um bei Verkehrsunfällen, Unwettern und Bränden Leben zu retten. Schockiert hat eine Gewalttat in Voitsberg, für Aufregung sorgte ein Forsttraktor und die Sanierung des Tunnels. Mehr dazu.

28. Dezember: Abgefeuerte Rakete setzt Weihnachtsdeko in Brand

Freitag in der Früh brach auf einem Balkon in Kleinsöding (Gemeinde Söding-St. Johann) Feuer aus. Die Weihnachtsdekoration hatte zu brennen begonnen. Verletzt wurde niemand, die Polizei hat Erhebungen eingeleitet. Mehr dazu.

26. Dezember: Dramatischer Alko-Unfall in der Christnacht

Schwerer Unfall in der Nacht des Christtag in Leutschach: Ein 18-jähriger Alkolenker aus der Weststeiermark stieß frontal mit einem zweiten Pkw zusammen, dessen Lenker (23) wurde lebensgefährlich verletzt, die anderen drei beteiligten Personen waren ansprechbar. Mehr dazu.

23. Dezember: Holzstück durchstieß bei Unfall Windschutzscheibe

Pkw-Lenkerin kam in Rosental mit dem Pkw ins Schleudern und durchstieß ein Holzgeländer. Der Pkw überschlug sich und blieb am Dach liegen. Die Frau konnte sich sich selbst befreien, blieb nahezu unverletzt. Mehr dazu.

21. Dezember: Diebe stahlen Heizstrahler aus öffentlichem WC

Besonders dreiste Diebe waren kürzlich in Maria Lankowitz am Werk: Wohl am helllichten Tag dürften sie zwei Frostwächter aus der erst neu eröffneten WC-Anlage neben der Kirche gestohlen haben. Mehr dazu.

18. Dezember: Mann wollte Volksschülerin in sein Auto locken

Volksschülerin wurde am Montag zum Einsteigen in ein Auto aufgefordert. Polizei mahnt zur Wachsamkeit. Mehr dazu.

17. Dezember: Auto kracht gegen Betonleitwand: Eine Verletzte

Einsatz am Sonntagnachmittag auf der Südautobahn A2: Ein Pkw, der in Fahrtrichtung Graz unterwegs war, touchierte kurz vor der Abfahrt Unterwald (Steinberg bei Ligist) die Betonleitwand. Mehr dazu.

17. Dezember: Drifter tobte sich mit Auto auf Skipiste aus

Seit Wochen treiben am Gaberl unbekannte Drifter am Parkplatz ihr Unwesen und richten mit ihrem Verhalten großen Schaden an. Jetzt hat sich einer der Lenker sogar auf der Skipiste ausgetobt. Mehr dazu.

15. Dezember: Drei Verletzte nach Kollision in Mooskirchen

Schwerer Unfall nach Überholmanöver. Feuerwehr musste Lenker und Beifahrerin mit Spezialgerät aus dem Wrack retten. Mehr dazu.

15. Dezember: Schwerer Unfall zwischen Mooskirchen und Söding

Zwei Feuerwehren, der Rettungshubschrauber und ein Notarztteam waren am Samstagnachmittag gefordert. Die Bilder vom Einsatz. Mehr dazu.

13. Dezember: Unbekannter Vandale driftete mit Pkw über Wiese

Am vergangenen Wochenende dürfte ein unbekannter Vandale mit seinem Pkw über eine Wiese in Hochtregist (Bärnbach) gefahren sein und dort sogenannte "Donuts" gedreht haben. Laut dem Besitzer nicht das erste Mal. Mehr dazu.

12. Dezember: Auto fing auf der Südautobahn Feuer

Elf Kameraden der Feuerwehr Mooskirchen standen Mittwochabend auf der Südautobahn A2 im Einsatz, um einen Pkw-Brand zu löschen. Verletzt wurde niemand, zwei Fahrstreifen waren gesperrt. Mehr dazu.

12. Dezember: Auf der A2: Pkw brannte lichterloh

Auf der Südautobahn A2 stand Mittwochabend seit 18.10 Uhr ein Auto in Brand. Die Feuerwehr Mooskirchen war im Einsatz, um das Feuer zu löschen. Die ersten beiden Fahrstreifen waren rund eineinhalb Stunden gesperrt. Mehr dazu.

11. Dezember: 800 Liter Diesel ausgeflossen, stundenlange Sperre

Auf der A2 in Fahrtrichtung Klagenfurt, kurz nach der Autobahnabfahrt Mooskirchen, lag ein Lkw im Straßengraben. 800 Liter Diesel sind ausgeflossen, es herrschte Umweltalarm. Drei Feuerwehren und die Asfinag waren im Einsatz. Mehr dazu.

10. Dezember: Zwölf Kameraden bargen Auto aus Straßengraben

Verkehrsunfall in den Morgenstunden: Eineinhalb Stunden lang musste die Polizei auf der Karlschachtstraße den Verkehr regeln. Die Feuerwehren Rosental und Voitsberg mussten einen Pkw aus dem Straßengraben bergen. Mehr dazu.

5. Dezember: Nächtlicher Pkw-Überschlag endete glimpflich

Zwischen St. Johann ob Hohenburg (Gemeinde Söding-St. Johann) und dem Krottendorfer Kreisverkehr auf der B 70 hat sich in der Nacht auf Mittwoch ein Pkw überschlagen. 20 Feuerwehrkameraden standen im Einsatz. Mehr dazu.

5. Dezember: Pkw-Lenkerin fuhr ungebremst auf Sattelzug auf



Auf der A2 zwischen Bad Waltersdorf und Ilz kam es zu einem Verkehrsunfall. Pkw-Lenkerin und Beifahrerin wurden verletzt, ein einjähriges Kleinkind wurde zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht. Mehr dazu.

4. Dezember: Traktorreifen prallte gegen Windschutzscheibe

Montag am späten Nachmittag kollidierten auf der L 314, dem Autobahnzubringer auf die Südautbahn A 2 nahe Steinberg bei Ligist, ein Pkw und ein Traktor. Eine Frau aus dem Bezirk Voitsberg wurde schwer verletzt. Mehr dazu.

4. Dezember: Öl erhitzt und Haus verlassen: Küchenbrand

Am Montag, dem 3. Dezember, erhitzte eine Weststeirerin auf einem E-Herd einen Topf mit Öl und verließ das Haus. Kurz darauf fing der Dunstabzug Feuer, die Bewohner konnten die Flammen aber selbst löschen. Mehr dazu.

3. Dezember: Audi krachte in Leitschiene: Blechschaden

Sonntag in der Früh verlor ein Mann aus dem Bezirk Voitsberg die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Wagen krachte in den Kremser Reihen in die Leitschiene. Mehr dazu.

26. November: Pkw prallte gegen Brückengeländer

In der Nacht auf Sonntag wurde die FF Voitsberg zu einem Einsatz in die Greißeneggerstraße gerufen. Ein Pkw-Lenker war mit seinem Auto gegen eine Gehsteigkante und danach gegen ein Geländer geprallt. Mehr dazu.

26. November: Lenker tödlich verletzt: "Es war ein Schlachtfeld"

Ein 88-jähriger Lenker aus dem Bezirk Voitsberg erlitt am Montag bei einer Frontalkollision auf der Umfahrung Krottendorf (B70) tödliche Verletzungen. Mehr dazu.

24. November: Ungar wollte in Köflach mit Falschgeld bezahlen

37-Jähriger versuchte, falschen 50-Euro-Schein einer Kassierin in Köflach anzudrehen - doch sie verständigte die Polizei. Der Ungar wurde im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung gefasst. Mehr dazu.

21. November: Pkw-Lenker landete im Straßengraben

Unverletzt blieb am Mittwochnachmittag ein Fahrzeuglenker in Pichling, der aus noch ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen war. Mehr dazu.

19. November: Lenker ließ Anhänger auf Bundesstraße stehen

Die Freiwillige Feuerwehr Salla musste am Montagnachmittag einen Anhänger bergen, den ein Rumäne am Gaberl mitten auf der Bundestraße stehengelassen hatte. Mehr dazu.

19. November: Erneuter Wasserschaden in der Stadtbücherei

Schon wieder stand die Bücherei Voitsberg am Sonntagnachmittag unter Wasser - schuld daran ist diesmal ein geplatzter Wasserschlauch. Mehr dazu.

18. November: "Knistern" im Lager kam von einem Brand

Sonntagnachmittag hat es in einer Lagerhalle in Bärnbach zu brennen begonnen. Die Feuerwehren Bärnbach und Voitsberg löschten das Feuer, verletzt wurde niemand. Mehr dazu.

17. November: Im Zug: 23-Jähriger biss Polizist in die Hand

Am Freitag randalierte ein 23-Jähriger in einem Zug so heftig, sodass dieser stehen bleiben musste und eine Streife angefordert werden musste. Mehr dazu.

17. November: Drei Verletzte bei Unfall am Obdacher Sattel

19-Jährige aus dem Bezirk Voitsberg wurde bei Unfall im steirisch-kärntnerischen Grenzbereich verletzt. Mehr dazu.

16. November: Wochenendhaus brannte komplett nieder

Das Ferienhaus eines Weizers in Hirschegg-Pack brannte am Donnerstagabend komplett nieder. Die Brandursache ist derzeit noch unbekannt, die Brandermittler sind im Einsatz. Mehr dazu.

13. November: Spendensammlerin bestahl Weststeirer (82)

Am Voitsberger Hauptplatz stahl eine Unbekannte einem 82-jährigen Weststeirer unter der Vortäuschung, Spenden zu sammeln, 100 Euro. Mehr dazu.

13. November: Schwerer Unfall ging glimpflich aus

Ein Fachgeschäft für Sportbekleidung und -ausrüstung in Voitsberg wurde in der Nacht auf Samstag, den 10. November 2018, von unbekannten Tätern leergeräumt. Mehr dazu.

10. November: Schwerer Unfall ging glimpflich aus

Die B 70 war Samstagvormittag zwischenzeitlich wegen eines Autounfalls gesperrt. Der Lenker wurde leicht verletzt. Mehr dazu.

9. November: Geldfälscher auf frischer Tat ertappt

Einen Erfolg können die Mitglieder der Erhebungsgruppe der Polizei Köflach vermelden. Sie konnten jenen Unbekannten ausforschen, der im Bezirk Voitsberg zumindest zwölf Mal mit kopierten Geldscheinen bezahlt hatte. Mehr dazu.

6. November: Faschingsrunde rettete Frau aus brennendem Haus

Bei der Sitzung der Faschingsrunde Ligist wurden Präsident Gerhard Brandstätter und Obmann Robert Wagnest zu Lebensrettern. Mehr dazu.

6. November: Brand in Wohnhaus: Kerze als Ursache

Brand auf dem Ligister Marktplatz endete dank dem raschen Eingreifen von Helfern glimpflich. Bewohnerin wurde aus dem Haus gerettet. Mehr dazu.

5. November: Bau stand in Vollbrand

Ein Nebengebäude, das auch als Selche genutzt wurde, geriet Sonntagnacht in Vollbrand. Die Feuerwehren konnten ein Übergriefen des Feuers auf den Wald verhindern. Mehr dazu.

3. November: Stopptafel missachtet: Mopedfahrer schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich ein 36-Jährigeer bei einem Unfall Freitag Nacht zu. Mehr dazu.

3. November: Eine Schlange lag sogar unter dem Ehebett

Lange Saison für schlangenkundige Organe der Berg- und Naturwacht. Rund 90 Einsätze gab es in diesem Jahr, durchaus auch kuriose. Mehr dazu.

2. November: Auto stand in Voitsberg in Vollbrand

In Voitsberg geriet am Freitag ein Auto in Brand. 26 Feuerwehrkameraden rückten aus, um das Feuer zu löschen. Der Lenker aus dem Bezirk Voitsberg blieb unverletzt. Mehr dazu.

2. November: Binnen zwei Stunden hat es zwei Mal gekracht

Zuerst war es ein Auffahrunfall, dann krachte ein Pkw in St. Johann ob Hohenburg in eine Ampelanlage: Halloween gestaltete für die Kameraden der Feuerwehr Köppling einsatzreich. Mehr dazu.

31. Oktober: Nach Sturm herrscht Gefahr in steirischen Wäldern

Hohe Unfallgefahr herrscht im Moment beim Aufarbeiten von Schadholz. Der Sturm der vergangenen Tage verursachte vor allem im Mürztal, Murtal und in der Weststeiermark Schäden. Mehr dazu.

30. Oktober: Schon wieder krachte ein Pkw in den Straßengraben

Die Steirerin, die hinter dem Steuer saß, hatte Glück: Sie blieb unverletzt, als ihr Auto in den Kremser Reihen, wo die Frau in Fahrtrichtung Voitsberg unterwegs war, in den Graben rutschte. Mehr dazu.

30. Oktober: Feuerwehr musste Pkw aus Graben bergen

In Ligist wollt ein Pkw-Lenker rückwärts aus einer Ausfahrt fahren. Dabei landete das Auto im Graben. Der Fahrer blieb unvereltzt. Mehr dazu.

27. Oktober: Lenkerin touchierte Verkehrszeichen und Pkw

Bei einem Verkehrsunfall im Bezirk Voitsberg wurden am Samstag zwei Frauen leicht verletzt. Beim Fahrzeug einer 24-Jährigen dürften die Bremsen versagt haben. Mehr dazu.

25. Oktober: Schwerverletzte eine Stunde in Wrack eingeklemmt

Auf der Gaberlstraße kam es am späten Mittwochnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall: Ein Pkw krachte frontal in einen Traktor, dabei wurde die Autolenkerin schwer verletzt. Mehr dazu.

25. Oktober: Polizei warnt vor billig gefälschten Euro-Scheinen

Im Bezirk Voitsberg sind in den vergangenen Tagen mehrere dilettantisch gefälschte Euro-Scheine aufgetaucht. Dabei handelt es sich um auf normalem Papier kopierte "Blüten". Mehr dazu.

24. Oktober: Stiwoll-Ermittler: "Es wurlt in einem"

Die steirische Polizei hat am Mittwoch, fünf Tage vor dem Jahrestag der tödlichen Schüsse von Stiwoll bekräftigt, dass es keine neuen Hinweise gebe. Mehr dazu.

24. Oktober: Blechsalat: Zwei Pkw in Auffahrunfall verwickelt

Verkehrsunfall in Rosental an der Kainach: Auf der B 70 stießen zwei Pkw an einer Kreuzung zusammen. Ersten Informationen zufolge wurde niemand verletzt. Mehr dazu.

22. Oktober: Vandalen beschädigten Marienstatue und Tafel

Bislang unbekannte Täter haben eine im Pfarrhof Köflach befindliche Marienstatue aus Sandstein beschädigt. Auch eine Gedenktafel aus Marmor, die sich im Karner befindet, wurde zerstört. Mehr dazu.

19. Oktober: Hochschwangere bei Auffahrunfall verletzt

In den Unfall waren drei Pkw verwickelt. Sechs Personen, darunter eine im neunten Monat schwangere Frau, wurden verletzt. Mehr dazu.

19. Oktober: Pkw krachte in Gartenmauer eines Wohnhauses

Der Pkw überschlug sich in Kainach bei Voitsberg und blieb auf dem Dach liegen. Mehr dazu.

18. Oktober: Thujenhecke stand in Brand

In Bärnbach wurden am Mittwoch gegen 18.30 Uhr die Einsatzkräfte gerufen: Eine Thujenhecke stand in Brand. Mehr dazu.

17. Oktober: Zwei Feuerwehren bei Überschlag auf A2 im Einsatz

In der Nacht auf Mittwoch wurden die Einsatzkräfte zu einem Pkw-Überschlag auf der Südautobahn (A2) alarmiert. Die beiden Fahrzeuginsassen blieben glücklicherweise unverletzt. Mehr dazu.

15. Oktober: Pkw-Überschlag endete glimpflich

Auf der Gaberl Straße kam Montag in der Früh ein Pkw von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Das Auto landete am Dach. Der Lenker aus der Weststeiermark blieb unverletzt. Mehr dazu.

15. Oktober: Autoinsasse befreite sich nach Sturz in Bach

In Bärnbach auf der Lucknerstraße kam Sonntag am Nachmittag ein Pkw von der Straße ab. Der Pkw überschlug sich über eine rund sieben Meter hohe Böschung und kam auf der Seite zu liegen. Mehr dazu.

12. Oktober: Müllcontainer ging in Flammen auf

Freitagnachmittag brach in der Voitsberger Fripertingerstraße Feuer aus: Müllcontainer standen in Brand, die Flammen griffen auf einen Baum über. Mehr dazu.

12. Oktober: Unbekannter erschoss Hirschkuh in Wildgehege

Ein bislang noch unbekannter Tierquäler erschoss vor wenigen Tagen eine Hirschkuh in einem Wildgehege in Stallhofen. Die Polizei ermittelt. Mehr dazu.

12. Oktober: 13 Personen bei Brand in Wohnhaus evakuiert

In der Voitsberger Schillerstraße stand Donnerstag am Abend ein Großaufgebot der Rettungskräfte im Einsatz: In einem Keller ist Feuer ausgebrochen, eine Person wurde verletzt. Mehr dazu.

12. Oktober: Auto stand in Köflach in Brand: Technischer Defekt

Donnerstag am Morgen fing der Motorraum eines abgestellten Autos in Pichling bei Köflach Feuer. Eine Nachbarin schlug Alarm. Mehr dazu.

12. Oktober: Eine Person bei Kellerbrand verletzt

Donnerstagabend ist in Voitsberg Feuer in einem Keller ausgebrochen. 43 Feuerwehrkameraden brachten den Brand unter Kontrolle, das Rote Kreuz Voitsberg-Köflach evakuierte 13 Personen. Mehr dazu.

11. Oktober: Weststeirer (40) bei Forstarbeiten schwer verletzt

Donnerstag am Vormittag wurde ein Weststeirer bei Forstarbeiten in einem Wald des Lipizzanergestüts Piber bei Afling (Gemeinde Kainach) schwer verletzt. Der Rettungshubschrauber barg den Mann und brachte ihn ins Krankenhaus. Mehr dazu.

8. Oktober: Auto krachte in Brückengeländer

Der Pkw einer Weststeirerin geriet auf der B 77 in Richtung Salla ins Schleudern und krachte anschließend in ein Brückengeländer. Die Lenkerin wurde leicht verletzt. Mehr dazu.

6. Oktober: Ein Knall, dann stand das Zimmer in Flammen

13-Jährige konnte rechtzeitig flüchten und schlug beim Nachbarn (65) Alarm. Beide wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht. Zwei Wohnungen wurden schwer beschädigt. Mehr dazu.

2. Oktober: Baugerüst fiel um: Weststeirer (22) schwer verletzt

Ein schwerer Arbeitsunfall hat sich Montagmittag auf einer Baustelle in der Köflacher Gasse in Graz ereignet. Mehr dazu.

2. Oktober: Wiener Schnitzel löste Großeinsatz aus

Voitsberger bemerkte Rauch, der aus dem Fenster der Nachbarwohnung kam, und alarmierte die Einsatzkräfte. Die rückten mit einem Großaufgebot aus - entdeckten aber lediglich ein Wiener Schnitzel, das in der Pfanne brutzelte. Mehr dazu.

1. Oktober: Auto überschlagen, 23-Jährige schwer verletzt

Schwerer Unfall am Montagnachmittag auf der "Süd" bei Ligist. Eine 23-Jährige geriet mit ihrem Auto ins Schleudern. Mehr dazu.

1. Oktober: Vorrang missachtet: Kollision am Hauptplatz

Ein Mopedauto und ein Pkw kollidierten auf einer Kreuzung am Voitsberger Hauptplatz. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Mehr dazu.

28. September: Audi rutschte in Graben: Feuerwehreinsatz

Donnerstag am Abend kam in Mooskirchen ein Auto von der Fahrbahn ab und landete im angrenzenden Straßengraben. Zwölf Kameraden der Feuerwehr bargen den Pkw mithilfe des Krans. Mehr dazu.