In Krottendorf-Gaisfeld geriet Freitagnachmittag eine Wiese in Brand. Die Feuerwehr Gaisfeld rückte aus, um das Feuer zu löschen. Verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr Gaisfeld löschte das Feuer © Barbara Gindl

Freitag am Nachmittag stand in Krottendorf-Gaisfeld eine Wiese in Brand. Eine 60-jährige Frau bemerkte gegen 14.30 Uhr das Feuer und alarmierte die Einsatzkräfte. Die Feuerwehr Gaisfeld rückte aus, um den Brand zu löschen. Verletzt wurde niemand, sagt die Polizei. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt.