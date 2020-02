Polonaise, Gedichte und Co.Beim 70er-Ball in Köflach gestalteten die Senioren das Programm

Facebook

Die Senioren führten ihre Polonaise auf © Simone Rendl

Zum 71. Mal lud die Stadtgemeinde Köflach alle Senioren zum traditionellen 70er-Ball ins Volksheim ein. Eröffnet wurde der Ball in diesem Jahr erstmals mit einer Polonaise, die Tanzlehrerin Ingrid Bucar mit einer Gruppe Senioren in den vergangenen Wochen einstudiert hatte. Kurzfristig eingesprungen war auch eine ehemalige Köflacher Stadträtin, Rosemarie Scheibner. "Sie hat erst wenige Tage vorher von ihrem Einsatz erfahren", lobte Silke Valeskini vom Stadtmarketing. Trotz Nervosität meisterten die Tanzpaare ihren Auftritt mit Bravour. "Ein großes Lob an unsere Tänzer", so Valeskini und dankte für den Eröffnungstanz.