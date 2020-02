Die Liste der Voitsberger Grünen für die Gemeinderatswahl steht fest. Höller tritt erneut als Listenerster an, auch einige Frauen sind unter den Kandidaten.

Ingeborg Trost, Harald Höller, Karin Prettenthaler und Walter Thiem © Simone Rendl

Die Liste der Grünen in der Stadt Voitsberg ist fixiert. Nun steht fest, Gemeinderat Harald Höller tritt auch bei dieser Wahl erneut als Listenerster für die Partei an. "Wir haben im letzten Jahr viel Rückenwind erhalten, nicht nur auf Bundesebene, sondern auch im Bezirk. Die Grünen sind nicht nur salon- sondern gesellschaftsfähig geworden", so der Bezirkssprecher.