Gemeinderatswahl 2020 Zwei Abgänge stehen schon vor der Wahl fest

In Söding-St. Johann hat Kassier Josef Hohenberger (ÖVP) sein Amt zurückgelegt. Ein Nachfolger wird noch vor der Wahl nominiert. In Geistthal-Södingberg kündigt Peter Kollegger (SPÖ) dafür seinen Abschied von vorderster Front an.