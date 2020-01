Berg- und Naturwächter aus dem Bezirk Voitsberg warnen: Immer mehr Müll wird in der Natur entsorgt. Betroffen sind die Almen, die Flüsse aber auch die Straßenränder.

Berg- und Naturwacht beklagt, dass immer mehr Müll in der Natur, auch auf den Almen, entsorgt werde © Berg- und Naturwacht

Die Themen Klima- und Naturschutz sind derzeit in aller Munde. Dass der richtige Umgang mit der Natur allerdings schon in der eigenen Umgebung für viele zur unüberwindbaren Hürde wird, darauf machen Mitglieder der Berg- und Naturwacht im Bezirk Voitsberg aktuell aufmerksam. „Im vergangenen Jahr wurde viel mehr Müll in der Natur entsorgt“, sagt Franz Groß, Leiter der Ortseinsatzstelle Bärnbach-Södingberg-Geistthal.