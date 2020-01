Facebook

Klaus Schmidt-Puffing (Mitte) mimt den ehemaligen Star „Max Schilling“ © Privat

Während die steirischen Politiker noch zwei Monate Zeit bis zur Gemeinderatswahl haben, sind es für „Max Schilling“ und seine Schauspielkollegen vom Gaststubenheater Gößnitz nur noch zwei Wochen bis zum großen Auftritt. Am 24. Jänner feiert das Stück „Zurück zum Schilling“ im Gasthaus Grabenmühle in Maria Lankowitz Premiere. In der Hauptrolle ist Klaus Schmidt-Puffing, der vom Sänger- und Millionärsdasein genug hat und den Sprung in die Politik wagt. Um sein Ziel – nämlich den Bürgermeistersessel seines einstigen Heimatorts – zu erreichen, ist ihm jedes Mittel recht. „Es gibt viele humorvolle Elemente, Musik und die eine oder andere Situation dürfte den Zusehern durchaus bekannt vorkommen“, so Schmidt-Puffing.