Stefan Waltensdorfer und Alfred Jarema lassen die "Box" in Rosental hinter sich © Karl Mayer

Im Oktober 2017 eröffnete Alfred Jarema mit seinem damaligen Stellvertreter Walter Prettenthaler die Veranstaltungshalle "The Box" in Rosental. Den Menschen der Region Musik und Kultur näherbringen war das Ziel des Vereines, der zwei Jahre später nun nun auf der Kippe steht. "Mit 1. Jänner geht die ,Box' zurück an die Besitzer Rupert Kren und Harald Rohrer.", erklärt Organisationsleiter Stefan Waltensdorfer, der erst im Jänner diesen Jahres zum Verein gestoßen ist. "Live-Konzerte, wie es sie bislang in der Halle gab, sind also Geschichte."