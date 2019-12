In der Gemeinderatssitzung am Dienstag, dem 17. Dezember, wurde über den Budgetvoranschlag für das Jahr 2020 abgestimmt. Kurze Diskussionen gab es auch, weil der Punkt "Allfälliges" von der Tagesordnung gestrichen wurde.

Im Voitsberger Gemeinderat wurde Dienstagabend über den Budgetvoranschlag für 2019 abgestimmt © Rainer Brinskelle

Bereits im Vorfeld hatte es von der ÖVP und den Grünen Kritik an der 27 Punkte umfassenden Tagesordnung für die Gemeinderatssitzung in Voitsberg am Dienstagabend gegeben. Denn entgegen der langjährigen, in Voitsberg gepflegten Tradition, den öffentlichen Teil mit dem Punkt "Allfälliges" zu beschließen, fand sich dieser plötzlich nicht mehr auf der Agenda. Harald Höller von den Grünen ortete vor der Sitzung "das Austeilen eines Maulkorbes".