In Maria Lankowitz wurde das Budget für das kommende Jahr beschlossen © Andrea Kratzer

Einstimmig beschlossen die Maria Lankowitzer Mandatare den Voranschlag 2020 – und das, obwohl alle steirischen Gemeinden ihren Haushalt umstellen müssen. „Das Budget ist in Summe ausgeglichen, das liegt an den Abschreibungen und den Rücklagen, die jetzt noch gebildet werden. Wir sind ohne Probleme in der Lage, die Verpflichtungen zu leisten“, ist sich Bürgermeister Kurt Riemer (SP) sicher. Die Investitionen, die man 2020 tätigen will – etwa für die Sanierung der NMS Köflach oder den Staßenbau in Gößnitz – gehen sich mithilfe des Landes aus.