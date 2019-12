Aktion "OTAMP"Leistbare Kunstwerke von jungen Fotografen

Facebook

Ausschnitt aus einem Venedig-Bild von Paul Pibernig © Paul Pibernig

Mit der Idee, Kunstinteressierten hochwertige, aber leistbare Drucke von Fotografien anzubieten, hat der aus Bärnbach stammende und in Wien lebende Fotograf Paul Pibernig das Art-Crowd-Funding-Projekt „One Thousand and More Pictures“, kurz „Otamp“ genannt, begründet. Heuer wird die Aktion bereits zum fünften Mal durchgeführt. „Ich überlege mir über das Jahr, welche Arbeiten und welche Künstler zusammenpassen würden und kuratiere die Gruppe“, erklärt Pibernig.