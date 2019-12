Facebook

Paul Githua bringt den Kindern afrikanische Tänze bei © Simone Rendl

Ein Raunen geht durch den Klassenraum in der Volksschule Geistthal, als Paul Githua vor den Schülern einen Salto schlägt. Der 26-Jährige Kenianer, der als Tanztrainer und Akrobat arbeitet, gibt den Kindern einen Einblick in seine Welt. Im Rahmen der Dreikönigsaktion sind er und Anne Muthoni Wachira in der Steiermark zu Gast, um zu zeigen, wohin das Geld, das beim Sternsingen gespendet wird, fließt.