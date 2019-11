Das BG/BRG Köflach lädt unter dem Motto „Die Goldenen Zwanziger“ am 30. November zum Maturaball ins Köflacher Volksheim.

Die Vorfreude bei den Maturanten ist groß © Simone Rendl

Im Volksheim in Köflach arbeiten die Maturanten des BG/BRG Köflach seit Mittwoch auf Hochtouren. Denn am Samstag, dem 30. November, laden die Schüler der achten Klassen zum Maturaball. „Wir sind alle derzeit ein bisschen gestresst und hoffen einfach, dass wir bis Samstag alles schaffen“, sagt Miriam Selić vom Ballkomitee. Ein Hoppala gab es für die Maturanten schon zu überwinden. „Wir mussten die Deko feuerfest machen und dadurch hat sich der goldene Lack gelöst. Das hat uns in der Vorbereitung wieder nach hinten geworfen“, erzählt Selić.