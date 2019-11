Facebook

Noch gibt es keinen fixen Nachfolger für das Alte Almhaus auf der Stubalm © Andrea Kratzer

Bis Ende März betreibt Petros Haritidis mit seiner Familie noch das Alte Almhaus, danach nimmt der gebürtige Grieche Abschied von dem Ausflugsziel und übernimmt den Gasthof Wiendl in Kemetberg (Gemeinde Maria Lankowitz). „Das Alte Almhaus ist wie ein Stück von meinem Herzen, schließlich war ich jetzt elf Jahre dort oben, aber es wird an der Zeit für etwas Neues“, so der Almhaus-Pächter.