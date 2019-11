Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Im Schlamm stecken geblieben © FF Markt Ligist

Eigentlich wollte ein Lieferdienst in Steinberg bei Ligist Essen zustellen. Geworden ist es allerdings ein Einsatz für die Feuerwehr. Denn beim Wegfahren nahm der Lenker die falsche Ausfahrt, um das Anwesen zu verlassen, fuhr bergauf - und stand plötzlich in einer Sackgasse an. Beim Rückwärtsfahren und Umdrehen passierte dann das Missgeschick: Der Kleintransporter blieb im Erdreich stecken.