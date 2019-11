Bei der Mister Universum-Wahl holte Österreich die Nationenwertung und Jekaterina Übelacker, die in Köflach bei "X-Large" trainiert, verteidigte ihren Vorjahres-Gesamtsieg.

Funktionär und Betreuer Walter Stückler mit Sohn David und Jekaterina Übelacker © privat

"Wir waren bei der Mister Universum-Wahl in Manchester in England dabei, wobei Österreich mit 13 Athletinnen und Athleten das stärkste Team dabei hatte und das beste Ergebnis seit 39 Jahren, seit Bestehen des NBBA-Verbandes in Österreich, geschafft hat“, schildert der Köflacher Walter Stückler. Er war nicht nur als Funktionär des Bodybuilding-Nationalteams dabei, sondern auch als Betreuer des Fitnessstudios „X-Large“.