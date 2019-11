Facebook

RoseMarie Popp erzählte gruselige Märchen © Heike Krusch

Die Rollos geschlossen. Die Lichter ausgeschaltet. Nur ein paar Kerzen erhellen den Innenraum der Bibliothek in Voitsberg. Tücher mit Totenköpfen hängen von den Regalen. Und es ist still. Ganz still. Die besondere Stimmung überträgt sich sofort auf die Schüler der 1c Klasse der Prof. Aduatz Sportmittelschule aus Voitsberg, die an diesem Tag zu einem ungewöhnlichen Termin in die Stadtbibliothek nach Voitsberg gekommen sind.