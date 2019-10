Facebook

Im Teigitschgraben krachte Sonntagabend ein Pkw in die Leitschiene © FF Krems

Es war ein einsatzreicher Sonntag für die Feuerwehr Krems: Gleich zwei Mal mussten die Kameraden nämlich zu einem Verkehrsunfall ausrücken. Am frühen Nachmittag war ein Pkw in den Kremser Reihen (Fahrtrichtung Voitsberg) in die Leitschiene grakracht. Am Abend dann passiert das gleiche im Teigitschgraben, wo ein weiteres Auto gegen die Leitschiene prallte. Beide Lenker wurden unbestimmten Grades verletzt.