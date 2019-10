Keine Zeit zum Ausruhen hatten die Feuerwehrkameraden der Feuerwehr Köflach am Sonntag. Am Nachmittag rückten sie zu Heckenbrand und Verkehrsunfall aus.

Eine Hecke inmitten eines Wohngebiets fing aus bisher ungeklärter Ursache Feuer © Feuerwehr Köflach

So stellt man sich einen gemütlichen Sonntag eigentlich nicht vor. Kurz vor 16 Uhr wurde die Feuerwehr Köflach zu einem Heckenbrand alarmiert. "Eine Hecke inmitten eines Wohngebiets stand in Vollbrand", berichtet Abschnittsbrandinspektor Markus Murgg. Verletzt wurde Gott sei Dank niemand. "Aber man merkt überall, dass es einfach sehr trocken ist im Moment", so Murgg. Der Brand beschränkte sich glücklicherweise ausschließlich auf die Hecke. Die Polizei ist noch dabei, die Brandursache zu ermitteln.