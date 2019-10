Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Karl Petinger verlässt den Landtag © Rainer Brinskelle

Voitsberg vor Deutschlandsberg vor Leibnitz. So lautet Erwin Dirnberger zufolge der aktuelle Stand, in welcher Reihenfolge die ÖVP im Wahlkreis 6 C (Südweststeiermark) ihre Kandidaten auf der Liste für die Landtagswahlen am 24. November befüllen wird. Wen also die Volkspartei aus dem Bezirk Voitsberg als Listenersten in die Wahl schicken wird, will Dirnberger nicht kommentieren: „Das stimmen wir bis 12. Oktober im Wahlkreis ab.“ Als amtierender Landtagsabgeordneter dürfte er – wenig überraschend – die Liste anführen.