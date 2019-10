Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Engelbert Köppel (SPÖ) freut sich über den Sieg seiner Partei in Rosental © Andrea Kratzer

Der ganze Bezirk ist türkis? Nicht ganz. Eine Gemeinde hält treu an der roten Tradition des Voitsberger Kernraums fest. Mit 35,2 Prozent hält die SPÖ in Rosental an der Kainach die Mehrheit. SP-Bürgermeister Engelbert Köppel führt das Ergebnis auf die gute Arbeit innerhalb der Gemeinde zurück und tritt im März wieder als Spitzenkandidat bei der Gemeinderatswahl an. Zum Bundesergebnis: „Wir machen Fehler innerhalb der Partei. Es war auch nicht schlau im Bezirk so auf Pamela Rendi-Wagner zu setzen. Unser regionaler Vertreter wäre Beppo Muchitsch. Das wurde nicht ausreichend kommuniziert.“