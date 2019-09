Facebook

Der ORF kommt wieder in die Weststeiermark © Rainer Brinskelle

Seit gut drei Jahren tourt der ORF mit seiner Frühstückssendung „Guten Morgen Österreich“ durch das ganze Land. Am morgigen Montag macht das mobile Sendestudio in Mooskirchen Station. Gezeigt wird dabei ein bereits vorab gedrehtes Ortsporträt von Mooskirchen. „Sowohl die Konditorei Famoos als auch unsere Edelbrandproduzenten werden dabei eine Rolle spielen“, verrät Bürgermeister Engelbert Huber, der aber nicht zu viele Details preisgeben will. „Immerhin sollen die Leute ja einschalten und am besten auch vorbeikommen“, lädt Huber alle Interessierten ab sechs Uhr auf den Marktplatz der weststeirischen Gemeinde ein. Gesendet wird dann zwischen 6.30 Uhr und 9.30 Uhr live. „Für die Gäste bieten wir eine Kernöl-Eierspeise an“, zeigt sich Huber im Vorfeld als perfekter Gastgeber.