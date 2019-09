Seniorenbund wurmt Schiedsrichterspruch beim „Gefahrenwürfelpuzzle“ bei Sicherheitsolympiade in Stallhofen. Man wittert politische Motive.

Eine strittige Schiedsrichterentscheidung soll in Stallhofen das Ergebnis verfälscht haben © Zivilschutzverband Steiermark

Von wegen „Dabei sein ist alles.“ Für Aufregung sorgte das Ergebnis der Senioren-Sicherheitsolympiade des Steirischen Zivilschutzverbandes am vergangenen Dienstag in Stallhofen. Zehn Teams hatten sich angemeldet, nur neun waren zum Bewerb angetreten. „Aus diesem Grund musste immer eine der Mannschaften noch einmal antreten, damit nicht eine Mannschaft keinen Gegner hat,“ so Walter Gaich, Bezirksobmann des Seniorenbundes (ÖVP) im Bezirk Voitsberg.