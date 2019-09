Am Samstag, dem 21. September, will Veranstalter Ferdinand Krendl wieder einen Rekord brechen.

100.000 PS sollen bald wieder durch Geistthal-Södingberg rollen © Karl Mayer

In den vergangenen Wochen verbrachte der Södingberger Ferdinand Krendl den größten Teil seiner Zeit vor dem Computer – galt es doch, nicht nur Charity-Aktionen auf die Beine zu stellen, sondern auch die bereits dritte Auflage von „100.000 PS im Dorf“ vorzubereiten. „Derzeit läuft alles nach Plan, um den Teilnehmern und Besuchern am 21. September in Geistthal eine tolle Veranstaltung zu bieten“, sagt er. Dabei sollte, so hofft der Organisator, ein neuer Rekord aufgestellt werden. „Es gilt, die 108.178 Pferdestärken aus dem Jahr 2017 zu übertreffen“, erklärt Krendl. Im Vorjahr vereitelte das Schlechtwetter den Versuch.