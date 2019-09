Kleine Zeitung +

Stallhofen Dach und Möbel von Gemeindeamt werden versteigert

Möbelpacker und Bauarbeiter sind aktuell in der Gemeinde Stalhofen fleißig am Werk. Im Gemeindeamt wird gesiedelt, in der Schule gebaut. Am Donnerstag, den 12. September, lädt die Gemeinde zu einem Infoabend bezüglich Neuerungen in der Musikschule.