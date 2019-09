Facebook

Astrid Kniendl (re.) und das Kernteam von „WWW 4.0“ © Akzente Voitsberg

Vor einem Jahr hat der Verein „akzente“ das Projekt ins Leben gerufen, nun nimmt es langsam Formen an: „WWW 4.0 – Mit Weitblick Weiblich Wirtschaften“ soll Unternehmerinnen helfen, sich in der Wirtschaftswelt noch besser zu etablieren. „Der Anteil der Unternehmerinnen und Bäuerinnen wächst stetig, deshalb ist es wichtig, auf ihre Bedürfnisse einzugehen und Themen aufzugreifen, die für ihren Erfolg relevant sind“, erklärt Astrid Kniendl von „akzente“. „Im letzten Jahr haben wir laufend Gespräche mit Frauen in der Wirtschaft geführt, um herauszufiltern, in welchen Bereichen Unterstützungs- und Förderungsbedarf vorhanden ist.“