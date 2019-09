In Unterwald bei Ligist fand am Wochenende das legendäre Drescherfest statt, das nur alle fünf Jahre von der Dorfgemeinschaft Unterwald veranstaltet wird. Es wurde gedroschen, es gab aber auch musikalische und kulinarische Schmankerl zu verkosten und Oldtimer-Traktoren zu besichtigen.

Mit einer Maschine aus dem Jahr 1952 wurde Getreide gedroschen © Karl Mayer

Im Fünf-Jahres-Rhythmus wird in Ligist das Drescherfest gefeiert. Am war es wieder soweit und zahlreiche Menschen fanden sich in Unterwald zum ausgiebigen Feiern ein. Organisiert wurde das Fest auch dieses Mal von der Dorfgemeinschaft Unterwald mit Obmann Johann Bernsteiner.