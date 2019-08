Kleine Zeitung +

Lipizzanergestüt Piber Der älteste Lipizzaner der Welt ist tot

Im April wurde zum 40. Geburtstag von Lipizzanerhengst Neapolitano Nima I. im Lipizzanergestüt Piber ein rauschendes Fest gefeiert. Nun schlief der älteste in den offiziellen Zuchtbüchern registrierte Lipizzaner an seinem Alterssitz in der Weststeiermark friedlich ein.