Remix "Ewig Uns"Natalie Holzner landet einen Fernseh-Hit

Natalie Holzner (Mitte) drehte mit ihrem Team im Grazer Lokal "Bur" © Privat

Wer in den letzten Wochen den Fernseher eingeschaltet hat, kam an ihr kaum vorbei. Mit ihrem Remix „Ewig Uns“ flimmert die weststeirische Sängerin Natalie Holzner derzeit auf allen Sendern der Puls4-Sendegruppe über die Bildschirme. „Es war großes Glück, dass die Verantwortlichen auf den Song aufmerksam geworden sind“, so Holzner, die sich über steigende Downloadzahlen bei Spotify und über viele Clicks auf Youtube freut. Dabei war die Arbeit am Lied Neuland für die weststeirische Künstlerin. „Wir wollten den getragenen Song für ein junges Publikum interessant machen.“ Gedreht wurde das Video im Grazer Szenelokal „Bur“ – „es war eine anstrengende, aber wirklich lustige Party-Arbeits-Nacht.“ Prominente Unterstützung gab es von Kiddy Contest-Gewinnerin Lisa Mikolaschek und dem Grazer DJ „L. A. LAZI“.