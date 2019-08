Zahlreiche Gerüchte machten in Krottendorf-Gaisfeld die Runde. Das Seniorenzentrum ist aber nicht in Gefahr und auch Feichters Antritt bei der Gemeinderatswahl steht nichts im Weg.

Das Krottendorfer Seniorenzentrum wird wie geplant umgesetzt © Raphael Ofner

Die Gerüchteküche rund um Krottendorf-Gaisfeld brodelte in den vergangenen Tagen heftig. Gemunkelt wurde unter anderem, die Pläne für das angedachte Seniorenzentrum seien nun auf einmal vom Tisch. Bürgermeister Johann Feichter (ÖVP) räumt auf – und ärgert sich. „Man gönnt mir anscheinend nicht, dass ich ein vielversprechendes Projekt in unserer Gemeinde umsetzen möchte. Ein ehemaliger, politischer Konkurrent hat diese Gerüchte anscheinend in die Welt gesetzt, am Montag haben im Gasthaus dann alle diskutiert.“