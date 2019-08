Mistlawine in Voitsberg

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Eine Woche hatte es gedauert, den Mist auf dem Hang und vom Haus zu entfernen © Simone Rendl

Eine Woche nachdem eine „Mistlawine“ in Voitsberg-Krems nach den schweren Regenfällen in ein Einfamilienhaus gekracht ist, konnten die ersten groben Aufräumarbeiten nun abgeschlossen werden. „Gemeinsam mit einem Geologen haben wir den Ort des Geschehens noch einmal untersucht, um festzustellen, ob das Haus statische Schäden davongetragen hat“, erklärt Katastrophenschutzreferent Bernd Brunner von der BH Voitsberg. „Außer Verschmutzungen an der Außenfassade und dem Kellerfenster konnte aber nichts festgestellt werden.“