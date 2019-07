Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In Voitsberg war die Jugendgesundheitskonferenz zu Gast © Simone Rendl

850 Jugendliche tummelten sich am Dienstagvormittag in der Sporthalle in Voitsberg bei der Jugendgesundheitskonferenz „Xund und Du“. Zahlreiche Vereine und Organisationen, die im Rahmen des Projektes des Landes Steiermark und „Logo! Jugendmanagement“ neue Konzepte zur Vermittlung von Gesundheitskompetenzen erarbeitet hatten, durften sich im Rahmen dieser Konferenz präsentieren. „Kinder werden in ihrem Tun und Denken früh geprägt, deswegen ist es wichtig, den Kindern die Möglichkeit zu bieten, sich und ihren Körper kennenzulernen“, so Ursula Theißl von „Logo“. Der ehemalige Bürgermeister Ernst Meixner und sein Nachfolger Bernd Osprian waren ebenfalls einer Meinung: „Das Thema Gesundheit ist ein wesentlicher Bestandteil der Gesellschaft in Voitsberg und ,Xund und Du’ ist ein toller Weg Jugendliche an unterschiedliche Sportarten heranzuführen.“