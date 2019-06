Facebook

Die Schulkinder bekamen selbstgebastelte Schultüten © Simone Rendl

Auf einen Ausflug in den Wald luden am Freitagnachmittag die Kinder des Kindergartens Krambambuli in Bärnbach ein. Das gesamte Kindergartenjahr beschäftigten sich die Pädagoginnen und die 25 Kinder mit dem Thema Wald und Holz. Als krönender Abschluss wurde das gesammelte Wissen in ein Musical verpackt.