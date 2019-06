Am Freitag tritt Felix Schobesberger alias „Der blonde Engel“ mit der Hedwig-Haselrieder-Kombo im Schilcherhof in Ligist auf. Wir sprachen zuvor mit dem „musikalischen Schmähtandler“.

Am Freitag, dem 28. Juni, tritt „Der blonde Engel“ in Ligist auf © HF/Marco Prenninger

Am Freitag treten Sie im Rahmen des Sommerfestivals im Schilcherhof Ligist auf. Was macht dieses Konzert besonders?

Der blonde engel: In Ligist habe ich im Schlosskeller 2009 mein erstes abendfüllendes Konzert gegeben. Das war großartig, ich wurde total freundlich aufgenommen. Außerdem habe ich eine Zeit lang in Ligist gelebt. Deswegen ist das für mich ein ganz besonderes Pflaster. Seit 2009 bin ich auch jedes Jahr zumindest einmal in Ligist aufgetreten. Im Gastgarten im Schilcherhof ist es sowieso ein Traum, wenn das Wetter mitspielt.