Zwei Millionen Euro werden in die Sanierung der Hauptwasserleitung in Pichling/Köflach investiert. Der Auftakt für weitere Projekte.

In Pichling bei Köflach wurde der Spatenstich für die Sanierung der Trinkwasserleitung gesetzt © Rainer Brinskelle

Die Stadtwerke Köflach feiern heuer 111 Jahre Bestehen – und blicken doch stets in die Zukunft, wie Direktor Ernst Knes beim Spatenstich für die Sanierung der Hauptwasserleitung in Pichling bei Köflach gestern betonte: „Um jeden Liter Trinkwasser, der in den Leitungsrohren versickert, ist es schade. Deswegen investieren wir in den Erhalt der Anlagen mit einer maximalen Lebensdauer.“ Diese liegt bei den verwendeten Polyethylen-Rohren bei 50 bis 100 Jahren.