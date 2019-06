Am 14. Juni ist Trinkwassertag. Ein Besuch bei Ernst Knes von den Köflacher Stadtwerken, dem größten Wasserlieferanten im Bezirk.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ernst Knes ist der „Herr über die sechs Quellen“ in Köflach © Heike Krusch

Es ist so einfach. Wasserhahn auf, Glas darunter halten, Wasserhahn aus, trinken, fertig. Sauberes Wasser ist für uns schon so normal, dass wir über dessen Herkunft kaum mehr Nachdenken. Der Trinkwassertag am 14. Juni soll das hohe flüssige Gut wieder ins Bewusstsein rücken.