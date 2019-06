Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Betreuer Günther Kollau, die Siegerinnen Lea Wörnschimmel und Laura-Sophie Schlögl sowie Direktorin Gudrun Finder (von links) © BG/BRG/Borg Köflach

Über den Triumph beim 67. Bundes-Jugendredewettbewerb 2019 in der Urania in Wien ist man am BG/BRG/Borg Köflach stolz. „Es gibt immer wieder Talente, die wir auch fördern. Erfolge bei Redewettbewerben haben ja Tradition an unserer Schule. Aber ein Doppelsieg ist schon etwas ganz Besonderes“, freut sich Deutschlehrer Günther Kollau.