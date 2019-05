Weit weg scheint die Europäische Union oft in der Region. Doch in zahlreichen Projekten stecken finanzielle Mittel der Gemeinschaft.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Auch die Lehrlingswelten werden von der EU gefördert © Rainer Brinskelle

Die Europäische Union hat in der Weststeiermark überall ihre Finger im Spiel. „Meistens steckt in Projektförderungen, die von Land oder Bund kommen, auch immer ein Teil, der von der EU finanziert wurde“, so Elfriede Pfeifenberger, die für das Förderprogramm Leader verantwortlich ist. „Durch ,Leader’ konnten wir seit 2015 40 Projekte für die Regionalentwicklung realisieren.“ Seit Beginn der Förderperiode im Jahr 2013 flossen 2,6 Millionen Euro von der EU in die Region.