Von 17. bis 19. Mai wird in Voitsberg zum Ritterfest geladen. Die Vorbereitungen schreiten stetig voran, bald kann es losgehen.

Sieglinde und Andreas Gmoser von der Alt-Kainacher Ritterschaft © Robert Cescutti

In vollem Gange sind die Aufbauarbeiten für das Ritterfest, das von Freitag bis Sonntag beim Lokal "Zum Heurigen" in Voitsberg stattfindet. Mit Kulinarik, Programm für Groß und Klein und einem Schaukampf sollen die Besucher in vergangene Zeiten versetzt werden. Mit dabei werden auch Sieglinde und Andreas Gmoser von der Alt-Kainacher Ritterschaft sein.