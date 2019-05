Am Sonntag, dem 19. Mai findet der Familien-Radfahrtag der Naturfreunde Bärnbach zum 25. Mal statt. Im Vordergrund steht das gemeinsame Sporteln.

250 Sportler werden am 18. Mai beim Radfahrtag erwartet © Naturfreunde Bärnbach

Ein kleines Jubiläum feiern die Naturfreunde Bärnbach am kommenden Wochenende: Denn bereits zum 25. Mal veranstaltet die Organisation gemeinsam mit der Stadtgemeinde den Familien-Radfahrtag, der am Sonntag, dem 19. Mai, um 9.30 Uhr im Stadtpark in Bärnbach gestartet wird. „Wenn das Wetter passt, haben wir im Durchschnitt immer 200 bis 250 Radfahrer dabei“, sagt Organisatorin Elisabeth Gspurning von den Naturfreunden.

