Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Kinder konnten in der „villahafner“ beim Holztag ihre handwerklichen Fähigkeiten testen © Simone Rendl

Auf der einen Seite wurde gesägt, auf der anderen gehämmert, geleimt und dekoriert – der herbe Geruch von Wald dominierte beim Holztag in der „villahafner“ die Räumlichkeiten des Kinder- und Kulturzentrums in Maria Lankowitz. Den ganzen Nachmittag lang konnte das vielfältige und kraftvolle Naturmaterial in all seinen Facetten von kleinen und großen Besuchern besser kennengelernt werden. „Wir veranstalten diesen Tag im Rahmen unseres Jahres der Wertschätzung“, lässt Ida Hafner wissen. „Das Material Holz bietet sich an, weil die villahafner einmal eine Tischlerei war.“