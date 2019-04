Am „Steiermark-Frühling“ zeigten sich Lipizzanerheimat und Rucksackdörfer in Wien von ihrer besten Seite.

Trotz schlechtem Wetter herrschte in Wien gute Laune © Rucksackdörfer

Seit Kurzem präsentiert sich die Steiermark wieder am traditionellen „Steiermark-Frühling“ am Rathausplatz in der Bundeshauptstadt Wien. Auch die Lipizzanerheimat und die Steirischen Rucksackdörfer sind noch bis Sonntagabend mit einem Stand vertreten und zeigen die Weststeiermark von ihrer besten Seite. „Das Wetter war zwar nicht ideal, aber inzwischen ist es für uns beinahe Tradition, bei der Veranstaltung dabei zu sein“, erklärt Johann Schmid, Obmann der Steirischen Rucksackdörfer. „Unsere Präsenz ist wichtig, weil sich daraus bereits in den letzten Jahren eine gute Buchungslage für die Gemeinden ergeben hat. Das erhoffen wir uns diesmal auch.“