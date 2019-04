Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Klaudia Stroißnig hofft auf eine baldige Renovierung des Gemeindeamtes © Heike Krusch

Drei Monate im Amt und schon alle Hände voll zu tun. Neo-Bürgermeisterin Klaudia Stroißnig (ÖVP) wird in Geistthal-Södingberg nicht langweilig. „Ein großes Projekt, das wir heuer unbedingt angehen müssen, ist der Umbau des Gemeindeamtes“, erklärt sie. Laut dem Bundes-Behinderten-Gleichstellungsgesetz müssten öffentliche Gebäude seit 2016 barrierefrei sein. Aus Kostengründen wird das Projekt in Geistthal-Södingberg (Ortsteil Geistthal) erst jetzt realisiert. „Es gab bereits erste Begehungen, aber die Umsetzung ist nicht ganz einfach“, so Stroißnig. Es sind nämlich viele Stufen, die bis zum Eingang des Gebäudes überwunden werden müssen. Auch im Inneren führt eine Stiege zur Volksschule in den ersten Stock.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.