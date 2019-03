Der Gemeinderat in Köflach blickte auf ein positives Jahr 2018 zurück. Die Gaberlstraße soll in Zukunft für Lkws tabu sein und ein Spielplatz sorgte für hitzige Diskussionen.

Die Köflacher Gemeinderäte durften auf ein positives Jahr 2018 zurückschauen © Simone Rendl

Mit einer positiven Bilanz startete der Köflacher Gemeinderat in seine erste Sitzung im heurigen Jahr. „Ich freue mich, so ein positives und zufriedenstellendes Ergebnis präsentieren zu können“, kommentierte Finanzreferent Johann Bernsteiner (SBK) den Jahresabschluss 2018. Die Einnahmen im Ordentlichen Haushalt beliefen sich auf 25.082.851,20 Euro. Dem gegenüber standen Ausgaben von 23.186.175,75 Euro. Das ergibt einen Überschuss von 1.896.975,45. Im Außerordentlichen Haushalt standen Einnahmen von 4.978.641,85 Euro Ausgaben von 5.470.973,67 Euro gegenüber. „Wir haben vor allem in die Sanierung der Bildungseinrichtungen viel investiert“, so Bürgermeister Helmut Linhart (ÖVP). Unter anderem wurden der Kindergarten Pichling, die Volksschule und der Kindergarten Köflach saniert. Auch in die Köflach-Passage, die im heurigen Jahr saniert werden soll, wurden 112.171,98 Euro investiert.