Vor seinem Hofladen in Ligist hat Florian Zach seinen Automaten aufgestellt © Simone Rendl

Auf Knopfdruck auch nach den Öffnungszeiten regionale Produkte erhalten - in Ligist ist das seit Kurzem möglich. Vor seinem Hofladen neben dem Spar-Markt hat Bauer Florian Zach einen Automaten aufgestellt, in dem er eine Auswahl seiner Produkte und jene anderer regionaler Direktvermarkter zum Kauf anbietet. „In Deutschland gibt es dieses Konzept schon seit 30 Jahren. Vor allem für Leute, die am Wochenende schnell etwas brauchen, ist so ein Automat praktisch.“